“My Name Is…”: a Fano l’arte dà voce alle ingiustizie

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Fano (PU) – Proprio in queste ore, la cronaca globale è infiammata dalla presunta scoperta del “nome nero” e nascosto di Banksy, un mistero protetto per decenni e ora al centro di clamorose rivelazioni giornalistiche. Cavalcando questa dirompente attualità, l’associazione culturale ARTEMISTA annuncia un evento che gioca meravigliosamente proprio sul tema dell’identità: dal 9 maggio al 28 giugno 2026, le otto opere più famose del maggior esponente mondiale della street art varcheranno le mura romane di Fano. L’esposizione non sarà una semplice mostra celebrativa, ma un’esperienza esclusiva e trasversale dove l’arte prenderà parola. Se l’attenzione mediatica odierna è tutta concentrata a scoprire chi sia il genio britannico, l’esposizione fanese intitolata “MY NAME IS” ribalta la prospettiva, mettendo al centro non la firma dell’artista, ma l’identità di chi soffre.

Il Concept: il mistero dell’identità e il dialogo con gli angeli

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L’evento creerà un intenso dialogo virtuale tra l’opera di Banksy, che con i suoi graffiti invita a riflettere sui soprusi, e l’artista locale Andrea Corsaletti, pittore di angeli che simboleggiano la speranza e il mistero della vita. Nel percorso espositivo, sarà idealmente Banksy stesso a chiedere agli angeli fanesi quale sia il loro nome. La risposta, “MY NAME IS…”, oltre a dare il titolo all’esposizione, lascerà intenzionalmente uno spazio vuoto affinché ogni visitatore vi possa inserire il proprio nome. Il messaggio è universale: come narrato dalle opere di Banksy, ognuno di noi, nella sua vita, potrebbe essere vittima di un’ingiustizia, di un sopruso o trovarsi in una situazione poco gradevole.

Una location sospesa tra Rinascimento e Street Art

Le opere saranno ospitate nello spazio espositivo di una suggestiva chiesa del ‘600. L’allestimento genererà un cortocircuito visivo: i racconti multimediali legati a Banksy andranno a creare un “abbraccio amorevole” attorno a un’imponente installazione dedicata agli angeli di Corsaletti. Da questo monumento centrale uscirà un’energia luminosa proiettata verso il soffitto, a simulare un’esplosione di anime pure. A sorvegliare le opere dall’alto della zona absidale ci sarà il “GLORIA”, un maestoso complesso scultoreo in stucco di Giuseppe Maria Mazza, risalente ai primi anni del ‘700 e parte del patrimonio artistico rinascimentale già visibile nella struttura.

La città si trasforma in una “Mont Martre”

L’inaugurazione coinvolgerà tutta la città di Fano: le vie e la piazzetta attorno allo spazio espositivo si riempiranno di colori, pennelli e artisti locali, ricreando la vibrante atmosfera di una piccola Mont Martre. A fare da cassa di risonanza per l’intera durata dell’evento sarà l’esposizione della “GIRL WITH BALLOON”, l’opera più iconica del writer britannico.