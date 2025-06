Nautica, Serfilippi: “Il momento di fare sistema è ora”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Due giornate di confronto a Fano con i grandi player del settore: “Dal dragaggio del porto alla strada delle barche, avanti con i progetti attesi da anni”.

“In questo primo anno da sindaco abbiamo lavorato molto su tanti fronti, ma ora è arrivato il momento di aprire un confronto strutturato anche sul futuro della nautica. Un settore fondamentale per Fano, che merita una visione condivisa e ambiziosa”. Così il sindaco Luca Serfilippi, a margine delle due giornate promosse dall’associazione Marche Yachting, tenutesi il 24 e 25 giugno proprio nella città della Fortuna.

L’evento, che ha coinvolto istituzioni, imprese, designer, stakeholder e oltre 30 giornalisti provenienti da testate nazionali e internazionali – tra stampa di settore, economica e specializzata – ha rappresentato una sorta di “stati generali” della nautica marchigiana, con un focus particolare sull’alta gamma.

“Ringrazio il presidente dell’associazione, Maurizio Minossi, per aver creduto in questa iniziativa – ha aggiunto Serfilippi –. Quello che è accaduto in questi due giorni è molto importante: abbiamo messo attorno allo stesso tavolo i protagonisti del settore, creando un’occasione di ascolto e confronto vero anche con gli imprenditori della nostra città”.

Il sindaco ha ribadito l’apertura dell’amministrazione verso chi investe e crea lavoro: “Le aziende che portano sviluppo nella nostra città sono le benvenute. Abbiamo una visione molto chiara: accogliere, sostenere e accompagnare chi vuole far crescere Fano. E questo vale in particolare per la nautica, che rappresenta uno dei comparti economici più importanti per il nostro territorio”.

Non solo ascolto, ma anche impegni concreti: “Investiremo nelle infrastrutture che servono. A partire dal dragaggio del porto, un progetto non più rinviabile. Su questo voglio ringraziare il dottor Garofalo, sempre disponibile e attento alle esigenze della città, ma anche la Regione Marche e il presidente Acquaroli, che ci stanno supportando”.

Tra le priorità, anche l’ormai nota “strada delle barche”, bloccata nei mesi scorsi per problematiche legate alla bonifica ambientale del sito: “Un’opera molto discussa, ma fondamentale. Dopo i problemi riscontrati con l’ARPAM, siamo finalmente in dirittura d’arrivo e a settembre i lavori ripartiranno”.

Il sindaco ha infine sottolineato il valore strategico del porto in tutte le sue componenti: “La nostra infrastruttura portuale è decisiva non solo per la marineria e la darsena turistica, ma soprattutto per la cantieristica. Quello che è accaduto in questi due giorni lo dimostra: i più grandi player della nautica marchigiana si sono ritrovati qui, a Fano. È un segnale forte. Ora tocca a noi fare la nostra parte, con visione, concretezza e coraggio”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Ilari, ha concluso: “Il porto di Fano è la vera cerniera tra la nostra tradizione marinara e le nuove opportunità di crescita della cantieristica. Con il dragaggio e le opere complementari daremo finalmente ai nostri operatori un’infrastruttura all’altezza delle loro ambizioni, creando nuovi posti di lavoro e attrattività per l’intero territorio”.