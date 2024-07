Nazionali di calcio Csi: vincono Verbania e Como

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Otto impianti di gioco tra Fano e Pesaro, 17 squadre provenienti da 11 regioni d’Italia, 30 partite in quattro giorni, 19 arbitri impegnati e più di 300 atleti. Sono questi i numeri che attestano il comitato provinciale Csi di Pesaro-Urbino (con sede in Fano), tra i più performanti del panorama nazionale, come conferma l’organizzazione delle fasi finali dei campionati nazionali di Calcio a 7 e Calcio a 11, che si sono svolte a Fano e Pesaro dal 10 al 14 luglio. La ciliegina sulla torta della perfetta organizzazione, coadiuvata dal Csi Marche e dai tantissimi volontari dell’ente, poteva essere la vittoria di una squadra locale, vittoria che è sfumata all’ultimo secondo nel calcio a 7 dove C.R.P. Impianti San Cristoforo ha dovuto cedere il passo ai calci di rigore alla SSC Regno di Napoli (Comitato di Verbania). Terzo posto per i bresciani del San Francesco, quarti i milanesi dell’Oratorio San Giorgio.

Le fasi finali delle due manifestazioni si sono svolte domenica mattina (calcio a 7 a Fano, calcio a 11 a Pesaro), prima della cerimonia della premiazione presso il Bar-Trattoria Utopia, all’interno del Parco Miralfiore. Tante le autorità presenti, dal presidente del Coni Marche Fabio Luna a quello del Csi Marche, Giacomo Mattioli, agli assessori Luca Pandolfi del Comune di Pesaro ed Alberto Santorelli del Comune di Fano.

A trionfare nel calcio a 11, anche in questo caso ai calci di rigore, è stata l’Asd Club Dongo di Como sull’Asd Adv Cordenons di Pordenone. Bronzo per l’Atletico Moncalieri di Torino, quarti i campioni uscenti del Castenaso Bologna. L’evento, reso possibile grazie alla grande sinergia tra enti, istituzioni e associazioni, tra le quali Coldiretti Pesaro-Urbino, presente alle premiazioni nella persona del direttore Claudio Calevi, si inserisce nei festeggiamenti per l’ottantesimo anno di fondazione del Centro Sportivo Italiano di Pesaro-Urbino.