Nelle Marche una settimana dedicata alla prevenzione

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Ancona – Dal 22 al 29 aprile le Marche mettono al centro la salute femminile con una settimana di visite gratuite, screening e incontri informativi negli ospedali che hanno ottenuto il Bollino Rosa. La Regione aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale dedicata alla salute femminile, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, diffondere la medicina di genere e facilitare l’accesso ai servizi sanitari per le donne di tutte le età.

“La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute delle donne lungo tutto l’arco della vita. Con l’Open Week dei Bollini Rosa vogliamo offrire occasioni di informazione, diagnosi precoce e presa in carico, valorizzando il lavoro della rete sanitaria marchigiana e l’impegno quotidiano dei professionisti che ringrazio per essersi messi a disposizione – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro -. Promuovere la medicina di genere significa costruire percorsi sempre più appropriati e accessibili, capaci di rispondere ai bisogni specifici delle donne e di rafforzare una cultura della prevenzione diffusa sul territorio”.

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L’iniziativa coinvolge l’intero sistema sanitario regionale. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche propone un programma articolato tra i presidi di Torrette e Salesi. Alla Clinica di Endocrinologia di Torrette sono previsti screening per l’osteoporosi tramite densitometria REMS e DEXA MOC e consulenze specialistiche il 22 aprile, seguiti da ecografie del collo e valutazioni del rischio di frattura il giorno successivo. Il 24 e 29 aprile spazio alla prevenzione oncologica con visite senologiche curate dal dottor Pistelli e consulenze di genetica oncologica della dottoressa Morgese, mentre il 27 e 28 aprile si svolgeranno sessioni di counseling nutrizionale di gruppo e capillaroscopie dedicate al fenomeno di Raynaud. Il programma comprende inoltre colloqui cardiologici telefonici quotidiani con gli specialisti UTIC e un info point al Salesi previsto per il 29 aprile.

L’IRCCS INRCA concentra invece l’attività sulla popolazione femminile over 50 nei presidi di Ancona e Fermo. Dal 22 al 28 aprile sono proposte visite uroginecologiche, screening reumatologici per l’osteoporosi e percorsi di gastroenterologia oncologica, affiancati dal progetto “Il Respiro delle Donne” dedicato alla salute respiratoria, oltre a screening nefrologici, ecografie tiroidee in menopausa e valutazioni bioantropometriche e cardiometaboliche. Le prenotazioni sono gestite dall’URP di Ancona.

L’AST di Pesaro–Urbino garantisce negli ospedali di Fano, Pesaro e Urbino pap test, attività ostetrico-ginecologiche, consulenze su contraccezione e menopausa e incontri dedicati a oncologia, salute mentale e nutrizione, insieme a momenti informativi su gravidanza, osteoporosi e benessere psicofisico.

Nel territorio dell’AST Ancona, l’ospedale Engles Profili di Fabriano propone ambulatori e incontri su gravidanza, allattamento, pavimento pelvico e menopausa; al Carlo Urbani di Jesi sono previste visite senologiche, prestazioni ginecologiche per infertilità e disturbi menopausali, consulenze nutrizionali e screening per l’osteoporosi; al Principe di Piemonte di Senigallia spazio alla prevenzione senologica, agli ecodoppler dei vasi del collo e a incontri informativi su diabete, tiroide e salute dell’osso. Durante la settimana gli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia saranno simbolicamente illuminati di rosa.

Articolata nei vari presidi anche l’adesione dell’AST di Macerata. A Civitanova Marche, nelle giornate del 28 e 29 aprile, sono previste prestazioni gratuite dedicate in particolare alla gravidanza e alla menopausa, con ECG per donne in gravidanza, visite proctologiche, visite ginecologiche e cardiologiche con ECG ed ecografie ginecologiche, tutte su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. All’ospedale di Macerata, nel corso della settimana, oltre agli esami doppler dei vasi carotidei, alle visite per l’incontinenza urinaria, alle prestazioni oculistiche e alle iniziative senologiche presso la Breast Unit di Tolentino, è attivo un percorso di ascolto e consulenza rivolto alle donne vittime di violenza, con colloqui dedicati svolti in collaborazione con l’assistente sociale. L’offerta si estende anche agli ospedali di Camerino e San Severino Marche, dove sono programmati screening cardiologici, ecodoppler dei vasi del collo e visite oculistiche, rafforzando una presenza diffusa e capillare sul territorio provinciale.

L’AST di Fermo aderisce con un programma articolato di 147 prestazioni presso l’ospedale Murri e i poliambulatori collegati, comprendente visite di medicina interna e reumatologia, ECG, ecodoppler vascolari dei tronchi sovraortici e degli arti inferiori, screening neurologici, visite pneumologiche con spirometria per fumatrici, consulenze endocrinologiche e percorsi di prevenzione dell’osteoporosi.

L’AST di Ascoli Piceno concentra invece l’attività all’ospedale Mazzoni con un open day dell’Unità di Medicina vascolare dedicato allo screening dell’aorta addominale tramite ecocolordoppler.

Il programma completo delle iniziative, comprensivo di luoghi, orari, contatti per le prenotazioni è disponibile sui siti https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/H-Open-Week-Salute-Donna/Bollino-rosa-2026.pdf e www.bollinirosa.it