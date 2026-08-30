Nicolò Pierini nuovo Vicesegretario Regionale della Lega Marche

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Ancona – La Segretaria Regionale della Lega Marche, on. Giorgia Latini, comunica che Nicolò Pierini, consigliere regionale, è stato nominato nuovo Vicesegretario Regionale del partito. Nicolò Pierini, 35 anni, nel 2025 è stato eletto in Consiglio regionale dopo essere stato già Sindaco di Piandimeleto, comune che è riuscito a conquistare dopo decenni di governo della sinistra.

«A Nicolò va il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che questa nomina saprà rafforzare l’entusiasmo di tutto il movimento in vista dei prossimi appuntamenti, a partire da quello di Pontida – dichiara l’on. Giorgia Latini, Segretario Regionale Lega Marche – Nicolò è un consigliere regionale giovane e dinamico che saprà portare nuove energie e contribuire al consolidamento del radicamento del partito in tutto il territorio regionale. Ha già maturato una vera e propria esperienza amministrativa avendo ricoperto il ruolo di Sindaco e la sua giovane età porta quindi entusiasmo, ma anche esperienza e competenza, ed è per questo sicuramente la figura giusta per far crescere il partito insieme a tutto il direttivo nelle Marche. La sua nomina risponde proprio alla volontà della Segreteria di garantire piena continuità all’azione politica e organizzativa della Lega sul territorio, rafforzando al contempo il legame con gli amministratori locali, con i militanti e con tutte le sezioni territoriali».

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«Accolgo questa nomina con grande gioia e piena soddisfazione – sottolinea Nicolò Pierini, consigliere regionale e neo Vicesegretario Regionale Lega Marche – Ringrazio il Segretario Regionale Giorgia Latini per la fiducia riposta in me. Oltre ad essere una soddisfazione personale è uno stimolo a rafforzare ulteriormente il mio impegno in tutto il territorio regionale. Per il partito è fondamentale tenere sempre ben presente la propria base elettorale, i militanti, chi ogni giorno vive e anima le sezioni, visto che sono loro il cuore e la linfa vitale del movimento. Allo stesso modo, è importante che gli amministratori locali, autentica classe dirigente di rappresentanza dei cittadini, trovino nel partito un punto di riferimento sempre più solido, all’interno di una filiera di governo che oggi comprende il governo nazionale, quello regionale e ormai anche numerose province e la maggior parte dei comuni delle Marche. Da subito mi attiverò per rafforzare la presenza del coordinamento regionale in ogni singola sezione, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che saranno decisivi. Lavorerò per portare la voce dei militanti e quella dei territori anche in Consiglio regionale insieme ai miei colleghi consiglieri Renzo Marinelli e Andrea Maria Antonini e al vicepresidente e assessore regionale Enrico Rossi, dove il buon governo di centrodestra sta cambiando il volto delle Marche, cercando di risolvere uno ad uno i disastri lasciati in eredità dal centrosinistra».

«Sono molto contento per la nomina di Nicolò Pierini a vicesegretario regionale – conclude Max Mei, Commissario provinciale Lega Pesaro-Urbino – A differenza di altri partiti che parlano di giovani, salvo poi non scommetterci fino in fondo, la Lega ha visto il suo impegno e lo ha premiato con questo incarico. Il nostro partito ha una classe dirigente giovane ma già esperta, fatta di sindaci, assessori e consiglieri capaci: un radicamento profondo che con questa nomina si rafforzerà ulteriormente».