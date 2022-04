Nuova Legge Urbanistica Regionale, Aguzzi: “Un rinnovamento atteso da oltre trent’anni”

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “E’ un lavoro complesso e impegnativo ma siamo determinati a concretizzare una legge più snella e utile a beneficio dei vari settori economici di tutto il territorio”. Così l’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi sul percorso in atto per giungere alla definizione della Nuova Legge Urbanistica Regionale.

Un iter che la Regione Marche ha avviato nei mesi scorsi per un complessivo processo di riordino della normativa in materia di governo del territorio organizzando una serie di incontri conoscitivi nelle province da cui è scaturito un testo base. “Attualmente – aggiunge Aguzzi – stiamo svolgendo tavoli tecnici in Regione con ordini professionali, enti, organizzazioni di categoria e sindacali, associazioni, per recepire altre utili osservazioni al testo”. Al termine degli appuntamenti, entro la prima metà di aprile, e dopo gli approfondimenti con gli uffici regionali competenti, il testo aggiornato e opportunamente integrato sarà discusso dalla Giunta Regionale e dalla Commissione consiliare competente. “Si tratta di un obiettivo molto complesso e necessario, atteso da oltre trent’anni, che presuppone anche un generale rinnovamento culturale e organizzativo” rimarca l’assessore.

Un passaggio ormai improcrastinabile “che, partendo dal riordino complessivo della materia, senza introdurre nuove forme di pianificazione o strumenti procedurali specifici, riconduca a una disciplina unitaria la corretta gestione del territorio e che contenga principi generali e indirizzi chiari. Tra questi, un quadro di definizioni, obiettivi, risorse, regole, procedure e principi generali, un minor consumo di suolo e recupero di aree dismesse, l’introduzione della rigenerazione urbana come processo condiviso e partecipato, la previsione di incentivi, il collegamento con la pianificazione paesaggistica, la verifica della compatibilità ambientale e non da ultimo un’effettiva semplificazione amministrativa e procedurale” conclude Aguzzi.