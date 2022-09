Nuove competenze ai giovani: L’Its lancia a Fano un evento

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il giorno venerdì 30 Settembre 2022 alle ore 10,30 si è tenuta, presso la Mediateca Montanari di Fano la conferenza stampa per la presentazione dell’evento organizzato dalla Fondazione Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche che si terrà il giorno 07.10.2022 alle ore 10.00 a Fano presso la Fondazione Carifano- Via Montevecchio n.114. L’evento mira a diffondere i risultati formativi e occupazionali del percorso “Content Marketing e Media Digitali: lo Storytelling” biennio 2020-2022. Nell’occasione presenteremo la programmazione 2022-2024 ed in particolare il nuovo percorso “Digital Storytelling” che si svolgerà nel Comune di Fano, facendo intervenire ex studenti, aziende e professionisti che mostreranno alcuni contenuti e metodologie didattiche che si utilizzano nella classi di ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche. (si allega programma dell’evento). Introduce la conferenza il Sindaco Massimo Seri sostenendo testualmente “l’ITS svolge un ruolo molto importante perché rappresenta un trait d’union tra il mondo formativo e quello del lavoro. Il suo punto di forza sta proprio nella capacità di garantire l’acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali. Questo avviene soprattutto per merito della sinergia con il mondo economico, commerciale e industriale in quanto le ragazze e i ragazzi possiedono al termine di questo percorso quelle conoscenze funzionali e aderenti alle necessità del mercato del lavoro. Questa volontà dell’ITS delle Marche di collaborare con la nostra città ci apre a delle prospettive a cui vogliamo lavorare per dare sostegno ai nostri giovani affinché si possano realizzare professionalmente”.

Continua poi Il Presidente della Fondazione ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche Gabriele Marchetti che introduce il discorso presentando la Fondazione e i risultati dei monitoraggi Ministeriali che ad oggi vedono l’ITS in questione premiato tra gli ITS delle Marche. ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche attiva a livello Regionale percorsi biennali post diploma di alta specializzazione in ambito turistico, culturale e delle nuove tecnologie. I corsi sono totalmente finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Marche attraverso il FSE e nascono in risposta alla domanda di competenze e figure professionali dal sistema imprenditoriale. Con l’obbiettivo di agevolare l’occupazione degli studenti. I corsi prevedono che circa il 50% delle ore vengano svolte in azienda e i docenti sono per oltre l’80% consulenti, imprenditori e professionisti che coinvolgono sin da subito gli studenti in un contesto formativo molto pratico. Il Presidente ha inoltre evidenziato che la percentuale di occupazione dei diplomati parte dal 75% a crescere. È stato messo in evidenza dal Presidente di ITS quanto sia importante avere una sede prestigiosa nella città di Fano, che sin dalla nascita della Fondazione collabora e supporta lo sviluppo della Fondazione sul territorio. Per il biennio 2022-2024 sulla Provincia di Pesaro e Urbino sono promossi 2 corsi, nello specifico: “Digital Storytelling” con sede Pesaro/Fano e “Digital Communication & Sales Strategy” sede Pesaro. Le iscrizioni scadono il giorno 19.10.2022 è tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.itsturismomarche.it

