Nuovo appuntamento “Macchie e Inchiostri”, sanità al centro del dibattito

Pesaro – “La Sanità italiana tra cura, esperienza e umanità” è il titolo del prossimo appuntamento del Festival ‘Macchie e Inchiostri’, in programma domenica 25 gennaio, alle ore 17, nel centro civico a Villanova di Colli al Metauro. Partecipano Andrea Vecchi, chirurgo dei trapianti e presidente dell’Associazione Trapiantati delle Marche; Bruno Giusti, esperto di comunicazione scientifica e pioniere dell’onco-estetica; Roberto Maccaroni, infermiere di area critica e collaboratore di Emergency; Apollonia Benassi, ritrattista e fotografa. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Asmae Dachan.

«L’iniziativa – sottolineano i promotori – nasce dalla volontà di intrecciare quattro percorsi professionali e umani profondamente diversi ma uniti da un unico obiettivo: rimettere la persona al centro del percorso di cura. Un evento di approfondimento per riflettere sullo stato attuale e sulle prospettive del nostro sistema sanitario. Il pubblico potrà anche ammirare una esposizione di opere di Apollonia Benassi dedicata al legame tra arte, benessere e salute mentale, con uno sguardo autentico sulle fragilità umane trasformate in espressione artistica. Con questo appuntamento, l’Associazione Macchie e Inchiostri intende offrire alla cittadinanza un momento di riflessione profonda che vada oltre i numeri e le criticità croniche della sanità, per riscoprire il valore dell’incontro e della competenza al servizio dell’uomo», dichiara Paolo Frigerio presidente e direttore artistico del festival.

L’incontro è promosso dall’associazione Macchie e Inchiostri in collaborazione con il Comune di Colli al Metauro e con il patrocinio della Provincia e dell’Ordine dei Giornalisti. L’ingresso è libero.