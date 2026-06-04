Nuovo impianto sportivo a Mombaroccio, finanziamento da 1,6 milioni

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Mombaroccio (PU) – Licenziato nella tarda serata di ieri (3 giugno 2026) il decreto del Ministero dello sport che libera 1,275 milioni di euro destinati al nuovo impianto sportivo di Mombaroccio, a cui si aggiungono 320mila euro messi in campo dall’amministrazione comunale per un investimento complessivo di circa 1,6 milioni di euro.

“Il progetto sposa l’idea di realizzare una nuova struttura in un’area adatta ad ospitare più attività sportive, da condividere con un bacino territoriale di oltre 10 mila persone (Mombaroccio conta 2160 abitanti) – spiega Emanuele Petrucci, sindaco del Comune di Mombaroccio -. Il vecchio campo sportivo, ceduto da questa Amministrazione alla Regione Marche per realizzare il nuovo Ospedale di Comunità, era fortemente deteriorato e realizzato in una zona senza possibilità di potenziamento. Il progetto che abbiamo voluto proporre al Ministero, quindi, non era legato solo alla necessità di dare un nuovo campo da calcio alla comunità Mombaroccese, ma dalla volontà di creare uno spazio ricreativo e di condivisione capace di oltrepassare i confini comunali”.

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“Quando il Sindaco Petrucci ci ha prospettato questa opportunità – continua il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti – abbiamo risposto con immediato entusiasmo, sottoscrivendo un protocollo d’intesa convinti che la crescita dei nostri territori passi necessariamente per una visione strategica sovracomunale. Lo sport è inclusione, salute e crescita per i nostri giovani: collaborare alla nascita di un polo sportivo moderno e funzionale, capace di servire un bacino così ampio, significa dare risposte concrete alle nostre comunità abbattendo i confini burocratici in favore di una reale condivisione di servizi e valori.”

“Si comincia con un nuovo impianto calcistico – continua il Sindaco di Mombaroccio – ma l’obiettivo è molto più ambizioso: mettere a sistema ciò che permette di valorizzare i nostri giovani, cercando di farne esprimere al massimo le loro potenzialità nella disciplina sportiva nella quale si ritrovano al meglio. Una struttura che sarà a disposizione delle scuole, delle famiglie, delle associazioni che vorranno usufruirne all’interno di una area dedicata al mondo dello sport, nell’auspicio che un domani possa diventare la cittadella dello sport di un territorio che va da Colli al Metauro, che ringrazio per l’immensa collaborazione, alle altre realtà limitrofe come, tanto per citarne alcune, Monteciccardo, Santa Maria dell’Arzilla, Novilara, Candelara, Ginestreto e Sant’Angelo in Lizzola. Non possiamo pensare di dare risposte importanti ai nostri giovani, passando per lo sport e quindi anche per la salute, senza condividere un percorso di crescita volto a guardare il futuro insieme: non servono le fusioni – conclude Petrucci -, servono condivisioni e dialogo tra i territori e le amministrazioni locali. Ora avanti con la gara per l’affidamento dei lavori per mettere le risorse a terra. O meglio, sull’erba”

Le risorse stanziate dal Ministero rientrano nell’ambito del bando Sport e Periferie 2025 – a cui aveva partecipato il Comune di Mombaroccio – che ha finanziato, a livello nazionale, 45 enti per un investimento totale di quasi 28 milioni di euro.