Oltre il tatami: a Fano un seminario sugli sport di lotta targato Asi

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Pesaro – Piovono medaglie tra gli azzurri grazie agli sport di lotta. Anche per questo si tratta di discipline sempre più sotto i riflettori, grazie ai risultati ottenuti dai nostri atleti e a una passione che si fa sempre più forte. Traguardi di rilievo, a livello nazionale e internazionale, che hanno reso particolarmente attuale il primo appuntamento sul mondo degli sport da combattimento fortemente voluto da ASI Comitato Regionale Marche in collaborazione con AAMS (Associazione Arti Marziali e Salute). Si tratta di un evento formativo dedicato alle tecniche di lotta pensato per coinvolgere e mettere in connessione atleti, tecnici e professionisti del settore. L’appuntamento è per sabato 28 marzo, dalle ore 15 alle 19 30, nei locali di Ethica Center, a Fano in via Mattei 24/P.

Si preannuncia un momento ad alto contenuto tecnico, capace di attrarre partecipanti da tutto il territorio, grazie alla conduzione dell’intero seminario da parte del Maestro Antonio Fioranelli, un punto di riferimento assoluto per quanto riguarda l’insegnamento dei sistemi di difesa personale e di metodologie di allenamento legate alla lotta. Una figura di grande esperienza nella preparazione tecnica di praticanti e atleti. Il seminario rappresenterà un’opportunità unica di aggiornamento e crescita, grazie a un approccio trasversale che integra tecniche e metodologie applicabili a tutte le discipline di lotta. Un’iniziativa che punta a rafforzare il livello qualitativo del movimento sportivo regionale, creando sinergie tra le diverse realtà operative.

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“Esprimo grande soddisfazione per l’organizzazione di questa attività – ha dichiarato il responsabile ASI Marche Jacopo Barattini –, e per il fatto che un’accademia prestigiosa come quella di Antonio abbia scelto di interfacciarsi con il nostro ente. Questo seminario rappresenta un segnale forte di crescita e collaborazione per tutto il settore”.

Dello stesso parere anche il Maestro Fioranelli. “Non accade spesso – ha detto – che appuntamenti come questi vengano organizzati nel centro Italia. È per questo motivo che sono particolarmente lieto di essere tra i promotori di questo primo seminario targato ASI sugli sport di lotta in territorio marchigiano. Sarà un’occasione formativa di grande valore per tutti, sia per gli appassionati sia per gli addetti ai lavori, un pomeriggio in cui cercheremo di mettere a frutto nel modo migliore tutta la professionalità e l’esperienza maturate negli anni”.

La partecipazione al seminario è aperta a tutti gli interessati: tecnici, collaboratori, allenatori e atleti afferenti al mondo ASI, ma anche tesserati con altri enti e/o federazioni. È possibile iscriversi tramite form compilando tutti i dati al seguente link: https://forms.gle/nLujhtomTSQwmMPZ7. Per informazioni chiamare il numero 351 321 3019.