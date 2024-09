Opere compensative Adriatic Link: i cittadini di Carrara danno il via libera

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Disco verde da parte di Carrara per le opere compensative legate all’Adriatic Link. Ieri sera, a Casa Betlem, il sindaco Serfilippi, affiancato dalla vice sindaco Manocchi e dagli assessori Maghernino, Curzi e Ilari, ha raggiunto un’intesa con i cittadini sugli interventi da realizzare grazie ai 12 milioni di euro stanziati da Terna come compensazione per l’elettrodotto sottomarino Abruzzo-Marche. Dopo un primo confronto avvenuto circa un mese fa, l’incontro di ieri ha permesso di chiudere il cerchio, così da completare i procedimenti amministrativi e portare il protocollo d’intesa, insieme alle proposte per Metaurilia – che verrà incontrata domani sera – all’esame della giunta martedì prossimo e, successivamente, del consiglio comunale.

“Abbiamo avviato un metodo di lavoro chiaro e trasparente – ha dichiarato il sindaco Serfilippi – La giunta ha voluto prima ascoltare i cittadini e poi tradurre le loro proposte in progetti concreti per il quartiere di Carrara. Credo che questo fosse il percorso più corretto per rendere i cittadini protagonisti, avviando un dialogo diretto con chi vive quotidianamente il territorio in modo da garantire condivisione e trasparenza sugli obiettivi”.

È stata quindi ratificata la lista delle opere che saranno finanziate con le risorse messe a disposizione da Terna.

“Tra gli interventi previsti – ha spiegato il vicesindaco Manocchi – ci sono la realizzazione di una rotatoria e il relativo innesto a servizio del nuovo complesso scolastico di Cuccurano-Carrara in via A. Dubcek e il collegamento tra la Flaminia e Cuccurano, a cui si aggiunge una nuova rete fognaria per le acque meteoriche a Carrara-Cuccurano e marciapiedi/pista ciclopedonale lungo Via Flaminia. Saranno inoltre realizzati l’acquedotto e la rete del gas, insieme alla messa in sicurezza della Strada Flaminia, con la costruzione di una rotatoria all’intersezione con la Strada Provinciale n. 80 per l’Alberone e il rifacimento della pista polivalente nel parco di Carrara. Prioritario sarà anche un marciapiede per mettere in sicurezza via San Cesareo fino alla chiesa”.

Manocchi ha poi continuato: “Compresi anche il recupero del vecchio asilo di Falcineto, che diventerà un centro sociale, l’installazione di un autovelox sulla Flaminia, il potenziamento dell’illuminazione pubblica a Carrara e il miglioramento della fibra ottica. Inoltre, sarà asfaltata via Cerreto in località Cannelle e verrà effettuata una manutenzione straordinaria del fosso di Carrara e del fosso di guardia lungo via Flaminia in direzione Ponte Murello. Infine, l’ex scuola elementare di Carrara sarà trasformata in una casa delle associazioni per attività ludiche e culturali. Abbiamo anche accolto la richiesta dei cittadini di realizzare un terrapieno e una barriera vegetale protettiva per mitigare l’impatto della vecchia centrale. Voglio ribadire che queste risorse dovevano essere investite nei quartieri coinvolti, per compensare l’impatto di questa infrastruttura”.