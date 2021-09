Ospedale nuovo a Muraglia, Ricci: “Acquaroli lo sa, ora basta perdere tempo”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il sindaco Matteo Ricci interviene sull’Ospedale Nuovo, “per evitare fraintendimenti, ricordo che il presidente Francesco Acquaroli sa da mesi che le precondizioni per una eventuale accordo sono tre: che l’ospedale nuovo si faccia velocemente a Muraglia, località scelta dai sindaci nell’area vasta provinciale. Poi che il progetto sia modulare, in modo tale da non compromettere eventuali futuri ampliamenti”.

E infine la terza precondizione, “che venga mantenuta l’azienda ospedaliera Marche Nord, precondizione per le eccellenze ospedaliere in grado di frenare al mobilita passiva”. Poi aggiunge il sindaco: “È già stato perso un anno di tempo. Se si vogliono fare le cose serie e insieme ci possono essere le condizioni. Se invece si continuano a cambiare le carte in tavola a causa di assessori ‘fantasiosi’, ognuno si prende le proprie responsabilità e il mio atteggiamento, ovviamente, sarà costretto a cambiare. Basta boutade sui giornali, un giorno sì è un giorno no. Sulla sanità bisogno correre”.

