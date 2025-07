Ospedali di Comunità in rete: nasce il nuovo flusso informativo nazionale per il monitoraggio sanitario

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – È stato istituito il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Ospedali di Comunità (SIOC), un nuovo flusso informativo sanitario che consente di rilevare, archiviare e trasmettere in modo standardizzato tutte le attività erogate dagli Ospedali di Comunità. I dati raccolti saranno integrati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e trasmessi al Ministero della Salute per alimentare i flussi informativi nazionali.

La Regione Marche considera la realizzazione di questo sistema una priorità strategica, in quanto consente di rispettare gli obblighi informativi ministeriali e, allo stesso tempo, di monitorare con precisione le attività assistenziali svolte nelle strutture territoriali, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR prevede l’adozione, da parte delle regioni, di quattro nuovi flussi informativi nazionali. L’attivazione è già iniziata nel 2023, con l’introduzione di due dei quattro flussi previsti, e proseguirà gradualmente fino al completamento previsto per il 2026.

Il Flusso SIOC si articola in due fasi operative: una prima fase di test con l’avvio del Flusso informativo sanitario per il monitoraggio delle attività erogate negli Ospedali di Comunità fino a dicembre 2025, poi una seconda fase in produzione da gennaio 2026 con l’invio al Ministero dei dati raccolti.

Il Flusso SIOC, in coerenza con i flussi informativi già esistenti, prevede che i dati siano inviati dagli Enti del sistema sanitario alla Gestione Accoglienza Flussi (GAF) dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS). L’ARS, tramite sistemi di interoperabilità, provvederà alla trasmissione dei flussi al Ministero.

Il Flusso Informativo Ospedali di Comunità è strutturato secondo due parametri specifici: una prima fase di raccolta informazioni di tipo anagrafico relative all’assistito; una seconda fase relativa alle informazioni riguardanti il ricovero presso l’Ospedale di Comunità dell’assistito.