Pallacanestro sordi: a Cagli le finali nazionali del campionato FSSI

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Cagli (PU) – “Fin da subito abbiamo creduto nel valore di questo appuntamento, l’ho promosso personalmente e il Consiglio regionale ha subito concesso all’iniziativa il patrocinio, riconoscendone l’importanza sia sotto il profilo sportivo, sia per il messaggio sociale”. Con queste parole Giacomo Rossi, Vicepresidente del Consiglio regionale, ha aperto a Palazzo Leopardi la conferenza stampa di presentazione della fase finale del Campionato Italiano di Pallacanestro della Federazione sport sordi Italia, in programma a Cagli sabato 28 e domenica 29 marzo.

«Voglio ringraziare il sindaco Alberto Alessandri e l’assessore Benilde Marini per il lavoro fatto di concerto con ASD Sordi Pesaro – ha proseguito Rossi – e ringrazio anche la FSSI per aver accolto la proposta di organizzare questo evento di rilievo nazionale nelle Marche. Attraverso lo sport è possibile superare quelle che in apparenza sembrano barriere, dando un grande esempio di sano agonismo e di inclusione».

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«Colgo l’occasione – termina Rossi – per fare anche un grande in bocca al lupo alle squadre che giocheranno nella due giorni di Cagli questo fine settimana». In finale, oltre alla squadra ASD Pesaro, ASD PS Romana e ASD GS ENS Varese. Sono intervenuti alla conferenza il sindaco Alberto Alessandri e l’assessore al turismo Benilde Marini, Peter Pozzoli, Presidente ASD Sordi Pesaro, e Marco Giovanelli, coach pallacanestro per sordi. Appuntamento nella palestra Panichi Pieretti di via Bramante a Cagli.

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