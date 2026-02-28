Parte dalle Marche Green tour, nuovo programma di La7

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Partirà domenica dalle Marche “Green Tour”, il nuovo programma di La7 condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli che racconta l’Italia più autentica attraverso i suoi territori, le sue comunità e le sue eccellenze produttive. Un viaggio affascinante, in onda domenica alle 11, alla scoperta di imprese e realtà che hanno scelto la sostenibilità come stile di vita. Dall’agricoltura all’artigianato, dalle energie rinnovabili alla cultura e all’enogastronomia, “Green Tour” racconta un’Italia dove innovazione e tradizione dialogano in armonia, nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle persone. Il sistema CNA, con le territoriali e le imprese associate, sarà protagonista di questo tour nella penisola per esaltare il grande patrimonio di territori e persone.

Voce autorevole del panorama gastronomico italiano, Edoardo Raspelli porta in scena la sua esperienza di giornalista e critico gastronomico, narrando con competenza e passione le eccellenze del gusto. Accanto a lui, Sofia Bruscoli – attrice e conduttrice sensibile ai temi ambientali e culturali – guiderà gli spettatori con curiosità, rendendo ogni tappa un’esperienza coinvolgente. Tra gli intervistati il segretario CNA delle Marche, Moreno Bordoni in rappresentanza della Camera di Commercio delle Marche.

La prima tappa nelle Marche vedrà protagoniste le imprese associate alla CNA, in particolare quelle della provincia di Ancona, esempi virtuosi di imprenditorialità, competenza e legame con il territorio. Un’importante vetrina nazionale per raccontare il valore e il legame delle nostre imprese con il territorio, capaci di interpretare il futuro senza perdere il contatto con le proprie radici.