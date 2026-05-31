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Partenza Summer Tour 2026 Splendida d’Italia Marche

  • 31 Maggio 2026

Torrette di Fano (PU) – Parte il 13 giugno dall’Hotel Casadei di Torrette di Fano grazie alla preziosa collaborazione del titolare Boris Rapa il Summer tour di Splendida d’Italia. Splendida d’Italia, è un brand che nasce a Fano grazie alla visione della Dott.ssa Francesca Cecchini e della sua agenzia Pinkeventi. Spesso, quando sentiamo parlare di concorsi di bellezza, pensiamo solo all’estetica. Ma Splendida d’Italia è qualcosa di profondamente diverso: è un format unico ed esclusivo, un percorso di consapevolezza e formazione rivolto a ragazze dai 14 ai 28 anni di tutta Italia. Qui non si selezionano solo future modelle, ma giovani donne autentiche, pronte a mettersi in gioco e a valorizzare i borghi e le città che ospitano le nostre tappe regionali.

 

C’è però un cuore pulsante che distingue questo progetto da ogni altro: l’impegno civile. Splendida d’Italia si schiera, 365 giorni l’anno, contro il femminicidio. Lo fa attraverso sfilate e performance simboliche che portano il pubblico e le stesse concorrenti a riflettere su una delle piaghe più dolorose della nostra società. Questo impegno si è consolidato ulteriormente: da ottobre 2025, siamo orgogliosi della partnership con l’associazione romana “Il Giardino Segreto”. Insieme, ci occupiamo di chi resta dopo la tragedia: gli orfani di femminicidio. Il nostro obiettivo è creare una rete di protezione e sostegno per chi, spenti i riflettori dei media, rischia di essere dimenticato.

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Perché la vera missione di questo concorso è dimostrare che la bellezza non è solo ciò che appare, ma è soprattutto la capacità di dare voce a chi non ne ha.

Un ringraziamento speciale va alla madrina storica dell’evento, Stefania Orlando, che ci sostiene da tre anni.

Iscrizioni su Whatsapp al 333.2047458

www.splendidaditalia.com

 

 

Partenza Summer Tour 2026 Splendida d’Italia Marche il 13 giugno dall’Hotel Casadei di Torrette di Fano

Partenza Summer Tour 2026 Splendida d’Italia Marche il 13 giugno dall’Hotel Casadei di Torrette di Fano

Partenza Summer Tour 2026 Splendida d’Italia Marche il 13 giugno dall’Hotel Casadei di Torrette di Fano

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