Partenza Summer Tour 2026 Splendida d’Italia Marche

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Torrette di Fano (PU) – Parte il 13 giugno dall’Hotel Casadei di Torrette di Fano grazie alla preziosa collaborazione del titolare Boris Rapa il Summer tour di Splendida d’Italia. Splendida d’Italia, è un brand che nasce a Fano grazie alla visione della Dott.ssa Francesca Cecchini e della sua agenzia Pinkeventi. Spesso, quando sentiamo parlare di concorsi di bellezza, pensiamo solo all’estetica. Ma Splendida d’Italia è qualcosa di profondamente diverso: è un format unico ed esclusivo, un percorso di consapevolezza e formazione rivolto a ragazze dai 14 ai 28 anni di tutta Italia. Qui non si selezionano solo future modelle, ma giovani donne autentiche, pronte a mettersi in gioco e a valorizzare i borghi e le città che ospitano le nostre tappe regionali.

C’è però un cuore pulsante che distingue questo progetto da ogni altro: l’impegno civile. Splendida d’Italia si schiera, 365 giorni l’anno, contro il femminicidio. Lo fa attraverso sfilate e performance simboliche che portano il pubblico e le stesse concorrenti a riflettere su una delle piaghe più dolorose della nostra società. Questo impegno si è consolidato ulteriormente: da ottobre 2025, siamo orgogliosi della partnership con l’associazione romana “Il Giardino Segreto”. Insieme, ci occupiamo di chi resta dopo la tragedia: gli orfani di femminicidio. Il nostro obiettivo è creare una rete di protezione e sostegno per chi, spenti i riflettori dei media, rischia di essere dimenticato.

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Perché la vera missione di questo concorso è dimostrare che la bellezza non è solo ciò che appare, ma è soprattutto la capacità di dare voce a chi non ne ha.

Un ringraziamento speciale va alla madrina storica dell’evento, Stefania Orlando, che ci sostiene da tre anni.

Iscrizioni su Whatsapp al 333.2047458

www.splendidaditalia.com