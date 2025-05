Per gli Allievi della SCD Alma Juventus Fano in Toscana una dura gara

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Hanno partecipato ad una competizione più accidentata e frammentata che mai gli Allievi della SCD Alma Juventus Fano a Montemarciano (AR), dove si disputava la 73^ Coppa Sportivi Montemarcianesi. Su un percorso di 20 km ondulati con finale in salita da ripetere tre volte sono state infatti tante le cadute, la prima delle quali nel giro iniziale con una quarantina di corridori coinvolti compreso l’arancio-aragosta Luca Conti. Per quest’ultimo si è reso necessario il trasporto in ospedale, riportando una microfrattura del radio sinistro, mentre la corsa è stata sospesa essendo tutte le ambulanze impegnate nei soccorsi del caso. Si è poi ripreso dopo circa una mezzora di stop riducendo il chilometraggio complessivo, ma di lì a poco si è registrato un altro incidente.

In questo caso ne ha pagato le conseguenze il compagno di scuderia Massimo Ranieri, anche se il suo ritiro è stato dettato dalla rottura della bici. Nonostante il proprio coinvolgimento è al contrario riuscito a ripartire Youssef Dahani, alla fine il primo a transitare al traguardo della formazione dei DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami col suo trentatreesimo posto a margine di un’altra interruzione della corsa per il medesimo motivo. Un po’ più attardati gli altri due portacolori della SCD Alma Juventus Fano Pietro Brancati e Kevin Piccioli, rispettivamente quarantottesimo e cinquantasettesimo. Meno trambusto per fortuna invece per i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, che sul circuito pianeggiante di Porto Sant’Elpidio (FM) si sono guadagnati il gradino più alto del podio sia per risultati conseguiti che per numero di partecipanti al 2° Trofeo Autotrasporti Moretti.

Questi, nel dettaglio, i piazzamenti ottenuti dagli arancio-aragosta: nella categoria G1 sesto Gabriele Cerioni, tra i G2 primo Federico Guarini, secondo Diego Roscini e terzo Stefano Mazzarella, tra i G3 secondo Nicholas Vegliò e nono Mattia Cassiani fra i maschi e prima Ginevra Agostini fra le femmine, tra i G5 primo Tommaso Dominici, quarto Eugenio Maria Binda e settimo Davide Leonardi e tra i G6 secondo Davide Giannetti e terzo Sami Dahani. In casa fanese è stato inoltre accolto con piacere il titolo di campionessa regionale Allieve di cui si è fregiata la quattordicenne Letizia Esposto Giovanelli, cresciuta nella società del presidente Graziano Vitali ed attualmente in forza alla Bicifestival Riccione, giungendo decima assoluta al GP Città di Corridonia (MC). Weekend senza gareggiare infine per gli Esordienti della SCD Alma Juventus, ma i ragazzi del DS Samuele Mancinelli si sono allenati partendo da Piobbico proprio davanti alla ditta dello sponsor Crainox con direzione Fano.

Prossimi impegni

venerdì 16 maggio

Esordienti ed Allievi a Porto San Giorgio (FM)

domenica 18 maggio

Esordienti e Allievi a Pianello di Ostra (AN)