Per la SCD Alma Juventus Fano importanti risultati alla “3 Giorni Fiumane”

Fano (PU) – Il quinto posto nella cronometro a squadre e quello nella classifica generale di Samuele Uguccioni sono risultati di cui potersi vantare per la SCD Alma Juventus Fano, tra le protagoniste della prima corsa a tappe internazionale proposta in Italia per la categoria Allievi. Parliamo dell’edizione numero uno della “3 Giorni Fiumane”, che ha visto ben 128 corridori appartenenti a 27 società sfidarsi sulle suggestive strade del Friuli Venezia Giulia.

Organizzato dal GS Bannia nella provincia di Pordenone, questo nuovo evento ciclistico si è aperto proprio con la cronosquadre. Nonostante l’uscita di scena a metà corsa di Alessandro Baldelli, costretto al ritiro da problemi fisici, i ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli sono stati artefici di una grande prova corale assaporando a lungo anche il podio grazie alle prestazioni di Mirko Sgherri, Matteo Magnoni, Samuele Uguccioni e Tommaso Arduini.

Nella seconda tappa, la Bannia-Clauzetto, Baldelli ha poi stretto i denti ed ha potuto dare il proprio contributo in una gara in cui Uguccioni è stato caparbio nel reggere il ritmo sostenuto dei leader chiudendo quindicesimo a dispetto di un tracciato non propriamente nelle sue corde. Da segnalare lo sfortunato epilogo per Magnoni, obbligato a fermarsi per un taglio sopra il ginocchio causato dal coinvolgimento in una caduta nell’ultimo giro.

Un inconveniente che gli ha impedito di affrontare la terza e conclusiva frazione, dove un indomito Uguccioni è stato capace di giungere settimo al traguardo guadagnandosi così la quinta posizione assoluta nella graduatoria finale. Peccato per l’incidente occorso a Sgherri, che però ha riportato solo qualche contusione ed escoriazione. Per tutti, comunque, indubbiamente una fantastica esperienza. Erano invece di scena a Montecassiano (MC) sia gli Esordienti del DS Gabriele Gorini che i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, alle prese con un circuito che si snodava nella zona industriale.

Tra i 1° Anno della categoria Esordienti quinto Riccardo Agostini, sesto Diego Giannetti, nono Simone Ringhini, che aveva tentato un allungo nell’ultimo chilometro, e dodicesimo Lorenzo Mancini, mentre tra i 2° Anno Kevin Piccioli si è classificato tredicesimo dopo aver cercato l’azione solitaria all’ultimo giro. Nello stesso scenario hanno centrato diversi piazzamenti importanti i Giovanissimi del presidente Graziano Vitali, che sono valsi l’affermazione nella classifica per punteggio di società.

Fra i G1 secondo Federico Guarini, quarto Rocco Ricci e quinto Diego Roscini, tra i G2 vittoria per Nicholas Vegliò e quarto Mattia Cassiani tra i maschi e successo anche per Ginevra Agostini tra le femmine, fra i G3 terzo Filippo Marraffa, fra i G4 podio arancio-aragosta con Davide Leonardi, Tommaso Dominici e Marco Ringhini, fra i G5 terzo Davide Giannetti e quarto Sami Dahani e fra i G6 terzo Riccardo Violini.

Prossimi impegni

mercoledì 24 luglio

Amadori, Buscaglia, Dahani, Giannetti e Piccioli con Rappresentativa Marche al Torneo delle Regioni Esordienti a Firenze

sabato 27 luglio

Giovanissimi a Potenza Picena (MC)

domenica 28 luglio

Esordienti a Montelabbate (PU)