Pesaresi in trasferta. Gruppo di 150 pensionati in terra di Puglia

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nuova gita per i pensionati della CNA Pesaro e Urbino che questa volta hanno scelto la Puglia. Il folto gruppo (150 ex artigiani), ha soggiornato per una settimana al Villagio Blu Serena di Marina di Ginosa in provincia di Taranto in occasione della Festa nazionale di CNA Pensionati.

Il gruppo pesarese (guidato dal presidente di CNA Pensionati delle Marche, Giancarlo Sperindio), ha effettuato diverse escursioni in terra di Puglia con una puntata in Basilicata. Tra le località visitate Polignano a mare con le sue scogliere a picco sul mare, le innumerevoli grotte marine, lo Scoglio dell’Eremita (habitat del gabbiano corso), il centro storico e la celebre statua dedicata a Domenico Modugno.

Pubblicità

Altra tappa ad Ostuni meglio conosciuta come “la Città bianca”, un borgo splendido che sorge su tre colline nella terra del Salento. Situata proprio alle pendici sud-orientali della Murgia, Ostuni è famosa per il suo centro storico caratterizzato da edifici e casette di calce bianca.

Nel soggiorno dei pensionati non poteva mancare una escursione a Matera, la celebre città dei Sassi, patrimonio Unesco.

All’interno della Festa dei pensionati si è tenuto un convegno dal titolo “Vivere a lungo e vivere bene”, condotto da Michele Mirabella. E’ intervenuto anche il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini che ha sottolineato il valore dei pensionati intesi come risorsa della società e custodi saperi e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. Alla manifestazione erano presenti inoltre il presidente nazionale di CNA Pensionati, Giovanni Giungi ed il segretario nazionale CNA Pensionati, Mario Pagani.

“E’ stata un altro importante appuntamento – conclude il presidente Giancarlo Sperindio – che testimonia l’intensa attività di CNA Pensionati non solo sul fronte dello svago ma anche dell’impegno nel sociale, nella tutela della salute della terza età”.