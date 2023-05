Pesaro, “Pane e Politica ad Acquasanta Terme”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – «Sulla sanità la Regione Marche ha fatto solo propaganda, alla quale però non sono seguiti fatti. La verità è che negli ultimi due anni e mezzo di Giunta Acquaroli la situazione è nettamente peggiorata. Se facessimo un sondaggio il 90% dei marchigiani direbbe la stessa cosa». Questo è uno dei temi centrali affrontati durante Pane e Politica, il viaggio nella provincia italiana del sindaco Matteo Ricci, che ieri sera ha fatto tappa ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

Ospite della famiglia Parlamenti Ricci ha toccato con mano le problematiche reali legate al territorio, su tutti quello della sanità: «Dovrebbe essere una priorità per la Regione, un elemento centrale della politica locale e nazionale, ma non si sta facendo molto. Nella legge di bilancio non sono state inserite risorse sufficienti e ora il rischio è quello di avere le strutture, ma non il personale». Contenitori, ma senza contenuti, «il ché vuol dire non essere competitivi e attrattivi verso le eccellenze mediche e i pazienti, che sempre più preferiscono rivolgersi a strutture fuori regione». Le lunghissime liste d’attesa prima di riuscire a prendere un appuntamento e l’incertezza di riuscire a farlo sono tra le prime cause della mobilità passiva «che – commenta Ricci – sta aumentando in maniera pazzesca. È ora che chi governa questo territorio si prenda le sue responsabilità, basta puntare il dito verso chi ha governato prima la Regione. Sono passati due anni e mezzo, il rodaggio è finito da molto tempo e la situazione è oggettivamente peggiorata».

La serata a casa Parlamenti

Il Pd, la nuova guida di Elly Schlein, le opportunità e le problematiche della ricostruzione post terremoto, la sanità, l’inflazione e il lavoro. Questi gli argomenti trattati ieri sera, nella cena condivisa organizzata a casa della famiglia Parlamenti. Insieme a Ricci anche l’onorevole Augusto Curti. «Serve una sinistra di prossimità, che faccia la politica della porta accanto. Che ascolti e guardi negli occhi la gente e tocchi con mano i loro problemi reali – ha ricordato Ricci -. Questa sera (ieri per chi legge ndr) abbiamo toccato tanti temi insieme a persone vere, competenti, concrete. Ringrazio Giuseppe e sua moglie Iride per l’ospitalità e la gentilezza con la quale ci hanno accolto». Pane e Politica si sposta in Toscana, prossimo appuntamento il 26 maggio a San Gimignano.