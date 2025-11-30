Pesaro ripulisce: cittadini e Comune insieme contro il degrado

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Prosegue la campagna di sensibilizzazione alla pulizia e alla tutela delle aree verdi promossa dal Comune di Pesaro e dai Quartieri, nelle diverse zone della città. Un’azione di contrasto al degrado e all’incuria che il sindaco Andrea Biancani denuncia da mesi: prima con i ripetuti atti vandalici al Campus scolastico – dove rifiuti abbandonati e bidoni fatti esplodere avevano compromesso la sicurezza della zona –, poi con l’aumento dei rifiuti lasciati nei giardini di via Rossi, via Belgioioso e Vismara (via Basento).

Il sindaco Andrea Biancani, insieme all’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia, alle Manutenzioni Mila Della Dora e alla Sicurezza, Sara Mengucci – ancora una volta armati di guanti e sacchetti – hanno organizzato e partecipato attivamente alla pulizia delle aree di via Rossi, via Belgioioso e via Basento, accompagnati dagli scout CNGEI, AGESCI, dagli operatori di Marche Multiservizi e da residenti, cittadini e volontari dei quartieri che si sono uniti all’operazione pulizia.

«Durante la pulizia, abbiamo incontrato anche alcuni residenti che ci hanno manifestato il loro malcontento per le condizioni in cui, soprattutto il sabato sera e la domenica mattina, ritrovano i giardinetti del quartiere: rifiuti ovunque e sporcizia non raccolta. «Non è giusto che Marche Multiservizi – azienda partecipata del Comune di Pesaro – sia costretta a pulire, ogni sabato e domenica mattina, l’inciviltà di alcuni soggetti. Si tratta purtroppo di un problema diffuso – precisano -, del quale continuiamo a occuparci, dando continuità al percorso di educazione civica e sensibilizzazione avviato nelle scorse settimane dal Campus scolastico. Anche in quell’occasione, come Amministrazione, avevamo lanciato l’appello a un lavoro di squadra per la pulizia dell’area. Un appello – sottolineano il sindaco e le assessore – che ha trovato una risposta concreta da parte delle scuole, dei residenti e dei volontari, impegnati nella pulizia delle zone danneggiate e nella promozione di un approccio di responsabilità condivisa».

E ancora, precisano: «Il Comune, ancora una volta, non si è tirato indietro. I giovani hanno bisogno di esempi virtuosi per crescere, diventare cittadini responsabili e sviluppare un autentico senso civico. Sono esempi che devono essere promossi da noi, in primis come Amministrazione ma anche e soprattutto dagli stessi coetanei e residenti del quartiere. Il nostro obiettivo è offrire loro un ambiente sano e pulito in cui vivere, ma è altrettanto vero che richiediamo lo stesso impegno che deve coinvolgere l’intera comunità, una forma di rispetto dovuta e necessaria».

Sempre lo stesso giorno, in linea con quanto promosso dall’Amministrazione comunale, il Q5 – Vismara ha organizzato una partecipata pulizia del parco di via Basento, a cui erano presenti anche il sindaco e gli assessori. Il presidente Simone Badioli: «La sera capita che alcuni gruppi di ragazzi frequentino questa zona, lasciando rifiuti e, purtroppo, senza provvedere a pulire. Per questo abbiamo accolto con piacere l’appello del sindaco Biancani e scelto di dare il buon esempio: come quartiere e come volontari siamo infatti in prima linea nelle attività di pulizia; atteggiamenti che, a volte, riscontriamo anche dopo feste o compleanni organizzati nel parco. Un gesto che vuole essere un messaggio chiaro – conclude -, nella speranza che venga recepito anche da chi continua a sporcare gli spazi pubblici, di cui invece bisognerebbe avere rispetto».

Durante le pulizie in via Rossi e via Belgioioso era presente anche la Polizia Locale, utile a individuare gli ipotetici responsabili.