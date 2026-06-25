Pesaro, topi, sopralluogo della Conti in via Canale: “La situazione è attenzionata”

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Pesaro – «Il Comune di Pesaro attiverà un piano straordinario di contrasto alla presenza di roditori nell’area di via Canale, tra il ponte della Statale e la zona del supermercato Conad». Ad annunciarlo è l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti al termine di un sopralluogo effettuato questa mattina insieme alla Polizia Locale, ai tecnici di Marche Multiservizi e al proprietario dell’attività commerciale.

«L’attuale situazione richiede un intervento più incisivo. Per questo ho dato mandato agli uffici di attivare, insieme ad Aspes e al Centro Operativo Comunale, un piano straordinario». Durante il sopralluogo è emerso che la presenza dei roditori interessa principalmente il camminamento di proprietà comunale situato tra il ponte della Statale e la siepe che delimita l’area del supermercato. Secondo quanto riferito, una situazione analoga si era già verificata in passato in concomitanza con interventi sulla rete fognaria che provoca la fuoriuscita dei topi.

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«Anche in questo caso i lavori in corso nelle aree limitrofe sulla rete fognaria potrebbero aver determinato uno spostamento massiccio dei roditori verso questa zona – prosegue l’assessora –. Le trappole oggi presenti non bastano più, sarà necessario intervenire anche con la posa di nuove grate nei punti di fuoriuscita individuati lungo il camminamento, perché nel tempo si sono creati ulteriori accessi utilizzati dai roditori (buche che il COC aveva già provveduto a chiudere ndr)».

Nel frattempo, in collaborazione con Marche Multiservizi, si è già proceduto allo spostamento delle ecoisole dedicate a indifferenziato, carta e plastica «Un intervento utile ma che, da solo, non appare sufficiente a risolvere il problema» oltre agli interventi e monitoraggi fatti da Aspes in queste settimane. L’assessora ha inoltre voluto sottolineare la piena collaborazione del proprietario del supermercato, che ha sempre mantenuto elevati standard di decoro nell’area di propria competenza.

«Il gestore ha dimostrato grande attenzione e senso di responsabilità – afferma Conti –. Ha già installato dispositivi di cattura e avvierà una derattizzazione completa della propria area. Ha sempre fatto la sua parte e continuerà a farla. Se però la principale fonte del problema è individuata nel camminamento pubblico e nella zona del ponte, è chiaro che il Comune deve intervenire con azioni specifiche sulle proprie aree». Particolare attenzione sarà rivolta anche al fenomeno dell’alimentazione dei piccioni, segnalato proprio nella zona interessata dalla presenza dei roditori. «Ricordiamo che è vietato dare da mangiare ai piccioni – sottolinea l’assessora –. La presenza di cibo lasciato da alcuni passanti favorisce non solo l’aumento dei colombi ma può contribuire ad attirare anche altri animali infestanti. Per questo la Polizia Locale ha già attivato una sorveglianza specifica nell’area per individuare chi dà da mangiare ai piccioni e sanzionarli».

«Stiamo affrontando la situazione con la massima attenzione – conclude Conti –. Comune, Aspes, Marche Multiservizi, Polizia Locale e attività private stanno lavorando insieme. Ognuno farà la propria parte per riportare rapidamente la situazione sotto controllo e garantire il decoro e la vivibilità dell’area».