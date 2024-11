“Premio Cambiamenti” della Cna. A Pesaro la finale

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sono le imprese resistenti. Ma sono anche le imprese coraggiose. Quelle che sono nate negli ultimi cinque anni e sono sopravvissute a pandemia, guerre, crisi energetiche, inflazione, costo del denaro, burocrazia. Sono gli artigiani imprenditori delle Marche. Aziende capaci di riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio e le comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Non è stato un cammino facile. Su 9.377 imprenditori artigiani che hanno avviato l’attività dopo il primo gennaio 2020, secondo una indagine del Centro Studi Cna Marche, ben 5.026 non ce l’hanno fatta a superare i primi cinque anni di vita. Sono 4.351 pari al 46,4 per cento, quelli che, superati ostacoli di ogni genere, sono ancora in attività.

Pubblicità

La Cna, da otto anni, premia le neo-imprese artigiane d’Italia. Quelle nate negli ultimi cinque anni. Lo fa con il “Premio Cambiamenti”. La finale interregionale Marche Umbria si terrà a Pesaro sabato 30 novembre alle ore 10 a Villa Caprile, sede dell’Istituto Agrario Cecchi.

La Cna, tra centinaia di imprese candidate, ne ha selezionate trentatrè, provenienti dalle Marche e dall’Umbria. Saranno loro a contendersi il “Premio Cambiamenti” interregionale. L’impresa vincente parteciperà alla finale nazionale che si terrà a Roma il 13 dicembre. In palio per la prima classificata al contest nazionale, 20 mila euro in contanti o come primo investimento in un crowfunding. Sono 6.394 le imprese che in tutta Italia parteciperanno alle selezioni Cna.

Sicurezza informatica, formazione e consulenza per il benessere sociale, servizi sanitari e kit diagnostici, riciclo materiali, servizi per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, agro alimentazione di qualità sono alcuni dei settori che vedono impegnate le imprese partecipati alla settima edizione del “contest” Cna.

Il programma dell’evento pesarese, dopo i saluti del Sindaco di Pesaro Andrea Biancani e del Vicesindaco Daniele Vimini, prevede gli interventi del segretario Cna Marche Moreno Bordoni, del direttore del Centro Studi Cna Marche Giovanni Dini e del professor Ilario Favaretto dell’Università di Urbino. Dopo la presentazione delle trenta imprese finaliste e la proclamazione del vincitore, i lavori saranno conclusi da Luca Iaia responsabile nazionale Cna Marketing.

IN ALLEGATO L’ELENCO DELLE 33 IMPRESE FINALISTE

Nome impresa settore prov CHAMELEON GYM FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI AN strumenti per palestre La sarta Beauty di Maura Pasquini Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno AN sartoria per privati e imprese Mellifera srl INDUSTRIE ALIMENTARI AN tutti i prodotti delle api che produce la nostra azienda agricola, Le Regine del Conero MENTE ECOLOGICA SRL ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI AN Trasporto e smaltimento rifiuti Mine Crime ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI AN indicatori territoriali di rischio sicurezza Vallesina Bio SERVIZI AL TURISMO AN servizi al turismo per disabili Wallovely home decor design accessori casa AN Carte da parati personalizzate e artistiche LEAF CONCEPT SRLS accessori per stabilimenti balneari AP struttura ombreggiante antivento brevettata SOLUZIONI EMERGENTI SRL servizi alle imprese AP Consulenza e formazione sui temi dell’accessibilità, inclusione, salute e sicurezza inclusiva e gestione inclusiva delle emergenze FRALEX SRL plastica FM stampaggio a iniezione di materie plastiche ed estrusione L’Oca Pazza Osteria ristorazione FM le antiche ricette delle nostre nonne Capezzani srl calzature MC calzature di lusso HAPPINESS FOR FUTURE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI MC formazione e consulenza sui temi del benessere per privati e organizzazioni Hureax srl ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI MC app mobile ottimizzata per la gestione di eventi e strutture per organizzatori e club MEET MARCHE DI ALESSANDRA LO GIUDICE SERVIZI AL TURISMO MC esperienze di viaggio VERSATO di Gomes Lichy P.H. & Maienza D. s.n.c. enoteca MC romuovere piccoli produttori del settore alimentare