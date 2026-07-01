Presentata in Regione Marche la mostra “DANTE FERRETTI – Bellezza imperfetta, io e Pasolini”

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Ancona – L’universo visionario di Pier Paolo Pasolini rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, protagoniste della mostra/progetto “DANTE FERRETTI – Bellezza imperfetta, io e Pasolini”. La mostra sarà inaugurata il 3 agosto a Gradara, sino al 13 settembre. L’esposizione dei bozzetti dello scenografo tre volte Premio Oscar, raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del Patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Si tratta di un evento unico nel suo genere, con l’esposizione di originali bozzetti scenografici, che vengono confrontati con i fotogrammi/sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Proprio queste scenografie prenderanno forma nella mostra con un allestimento che illustrerà le opere cinematografiche che hanno visto protagonista Dante Ferretti nella creazione delle atmosfere e dei mondi immaginari dello stesso Pasolini. Per la prima volta, sarà poi esposto un ritratto della madre di Pasolini, Susanna Colussi, da lui realizzato e donato a Ferretti che da allora lo conserva gelosamente. Lo scenografo premio Oscar, attraverso la propria arte, racconta così il sodalizio umano e professionale che lo legava a Pasolini, iniziato da giovanissimo sul set del ‘Vangelo secondo Matteo’, dove fu aiuto scenografo, attività che continuò con ‘Uccellacci ed uccellini’ ed ‘Edipo Re’. Nel 1970 Ferretti firmò la sua prima scenografia nel ‘Medea’ di Pasolini, che da quel momento lo volle sempre al suo fianco sino all’ultimo film, ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’.

La mostra “DANTE FERRETTI – Bellezza imperfetta, io e Pasolini” è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in Regione Marche alla quale hanno partecipato l’assessore al Bilancio della Regione Marche Francesca Pantaloni, il Maestro Dante Ferretti, il sindaco di Gradara Filippo Gasperi, il curatore della mostra David Miliozzi, l’organizzatore della mostra Carmine Caracciolo.

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Le dichiarazioni

“È una mostra importantissima che dà grande lustro e visibilità alle Marche offrendo uno straordinario percorso di valorizzazione culturale in un’ottica fortemente innovativa. Il tema centrale del progetto, la bellezza imperfetta, ci invita a una riflessione profonda: in una società contemporanea che punta costantemente a una perfezione artificiale e costruita, l’arte ci ricorda che la vera bellezza risiede proprio nell’imperfezione e, soprattutto, nell’autenticità. Un valore, questo, che si sposa perfettamente con l’identità delle Marche, una regione autentica e vera. Questa mostra non solo celebra un sodalizio straordinario tra due grandi maestri che hanno saputo valorizzare ed esportare l’eccellenza del nostro Paese nel mondo, ma rappresenta anche un’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al nostro illustre concittadino Dante Ferretti per il prezioso e costante lavoro svolto nella valorizzazione della cultura e della grande scenografia italiana”, ha dichiarato Francesca Pantaloni, assessore al Bilancio della Regione Marche.

“Ringrazio principalmente due persone nella mia vita: Gesù Cristo e Pier Paolo Pasolini. Un accostamento forse azzardato, ma che sento talmente vero che ancora oggi, quando vado a messa nella Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, ogni domenica accendo sette candele per chiedere la protezione dei miei cari e per ringraziare Dio di essere stato lo scenografo di Pasolini. Pier Paolo è stato il mio primo grande Maestro: ricordarlo significa ricordare la mia giovinezza e l’inizio della mia carriera”, le parole di Dante Ferretti.

“Desidero ringraziare profondamente il Maestro Dante Ferretti per la disponibilità e per aver reso possibile la presenza a Gradara di un progetto espositivo di così alto valore culturale e artistico. Per la nostra comunità è un grande onore poter ospitare una mostra di questa importanza, dedicata al rapporto tra Ferretti e Pier Paolo Pasolini, due figure centrali della cultura e del cinema italiano. Un ringraziamento particolare va anche alla Regione Marche, che ha creduto e sostenuto questa iniziativa. Gradara ha un legame antico e molto forte con il cinema, con l’immaginario, con il racconto visivo: un legame che intendiamo continuare a valorizzare perché rappresenta per noi un asse strategico di crescita culturale, turistica e identitaria”, ha detto il sindaco di Gradara Filippo Gasperi.

“Si tratta di una mostra unica e necessaria dove si potranno vedere bozzetti inediti ed originali preparati da Dante Ferretti per i film splendidi di Pier Paolo Pasolini. È l’incontro di due figure di estrema profondità, da un lato il più gande intellettuale del ‘900, Pasolini, dall’altro Dante Ferretti che posso presentarlo, al di là dei premi vinti, come lo ‘scenografo più emblematico della sua epoca’, secondo la definizione di Leonardo di Caprio o come disse Martin Scorsese ‘Cosa farei senza Dante Ferretti”, il commento del curatore della mostra David Miliozzi.

“Con il Maestro Dante Ferretti – dichiara Carmine Caracciolo, amministratore C&C Insurance Service, organizzatore della mostra – è stata trovata da subito un’intesa sulla realizzazione che partirà dalle Marche, terra dov’è nato il maestro. La mostra dopo Gradara andrà a Roma presso una sede istituzionale della Regione Lazio, per poi proseguire del 2027 per Napoli, per poi raggiungere Pordenone- Casarsa Della Delizia, paese dove si è formato e ha vissuto Pier Paolo Pasolini. Stiamo progettando con l’Istituto Italiana della Cultura la realizzazione della mostra anche a Bruxelles”.

L’esposizione

La mostra avrà i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 18 alle 23.30 30, da venerdì a domenica la mattina dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23.30.

Per ulteriori informazioni danteferrettibellezzaimperfetta.it.