Presentata in Regione Musicultura 2026

Regione Marche – Musicultura ha annunciato i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026 del prestigioso concorso. L’ascolto e la selezione delle canzoni inviate hanno richiesto oltre tre mesi, complice anche l’entità della partecipazione: 1328 giovani artisti e artiste, il numero più alto nella storia del Festival. Un record assoluto, che conferma la vitalità della formula del concorso e che insieme testimonia la fiducia sempre crescente degli artisti nelle modalità con cui Musicultura opera per favorire la scoperta e la valorizzazione delle nuove energie della canzone italiana.

Presentate le Audizioni Live, cuore artistico del Festival che si svolgeranno dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, nella conferenza stampa di apertura del Festival, nella sede della Regione, presieduta da Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche: “Musicultura, alla sua trentasettesima edizione, si conferma una manifestazione di assoluto rilievo nel panorama culturale nazionale. Una realtà profondamente radicata nel nostro territorio, nata dall’intuizione di una figura straordinaria come il professor Piero Cesanelli, che si è consolidata nel tempo e oggi affermata come una delle realtà culturali tra le più importanti a livello nazionale. Musicultura non è solo un momento di altissimo profilo artistico, rappresenta per le Marche un patrimonio da difendere, valorizzare e far crescere per la sua capacità di promuovere il territorio e di generare un ritorno prezioso, sia in termini economici che di immagine alimentando quel senso di orgoglio e appartenenza che definisce la nostra comunità.– Ha continuato il presidente Acquaroli – Il nostro impegno è sostenere questa capacità di fare cultura che sappia guardare al futuro, offrendo ai giovani un palcoscenico che generi speranza e partecipazione, strumenti fondamentali per valorizzare le nuove generazioni. Una strategia comune che veda Macerata, la Regione e Musicultura protagoniste insieme nei prossimi anni, con l’orgoglio di appartenere a una terra capace di esprimere eccellenze di questo livello”. Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha svelato i nomi degli artisti e delle artiste, tutti autori e autrici delle proprie canzoni, che sfileranno sul palco delle Audizioni Live.

“Di questi tempi può capitare di percepire nel mondo circostante una sorta di barbarie in espansione, di pensare che non resti che rassegnarsi al peggio. – Ha affermato Nannipieri – Poi ascolti le canzoni di questi ragazzi e ragazze, come raccontano la vita che avviene e diviene ovunque e comunque, cogli l’onestà con cui fanno quel che fanno e sono quel che sono, come se ne infischino di un mercato che pretende di dettare legge. E allora ti viene da ringraziarli, fai un bel respiro profondo e non vedi l’ora che comincino le audizioni”.

Presente in conferenza stampa il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Silvia Luconi: “Musicultura continua a distinguersi come uno dei festival più vivaci e significativi della canzone d’autore italiana, capace di unire scoperta, qualità artistica e un forte senso di comunità, un laboratorio prezioso per la canzone italiana: serio, meritocratico, attento alla parola e alla ricerca musicale. È uno dei pochi festival che riesce davvero a intercettare il nuovo senza perdere il legame con la tradizione cantautorale. La sua forza sta nella capacità di rinnovarsi ogni anno, mantenendo intatta la sua identità. Come Regione Marche ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo in quanto rappresenta uno dei festival maggiormente identitari del nostro territorio e che ci permette di parlare all’Italia intera”.

La rosa delle 60 proposte in gara è composta da 9 band e da 51 solisti e soliste, tra le regioni italiane di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto il Lazio con 9 artisti, seguito dalla Lombardia con 8 e dalla Toscana e le Marche con 6 artisti ciascuna.

“Nella rosa dei 60 colpisce la rilevante presenza di cantautrici, in questa edizione il loro numero è pari a quello dei ragazzi, quando solitamente oscillava intono a un terzo – ha aggiunto Ezio Nannipieri – Personalmente ritengo che l’espressione artistica non sia da interpretare attraverso filtri collegati al sesso, o al genere, o all’orientamento sessuale, ma resta il fatto che siamo di fronte a un cambiamento che racconta di una società che fortunatamente si aggiorna“.

Ecco i nomi dei sei artisti marchigiani in corsa : Giovanni Neve nome d’arte di Giovanni Morbidoni di Civitanova Marche, la band XGIOVE di Porto Sant’Elpidio, Giando, pseudonimo di Giandomenico Pandolfino di Ancona, Anastasia di Ascoli Piceno, Maredè al secolo Luigi Bevilacqua di Senigallia e Mazzoli il cantautore originario di Pesaro e residente a Bologna.

Le 60 proposte in gara, per un totale di circa 300 musicisti coinvolti provenienti da tutta Italia, si apprestano ora a confluire a Macerata. Sul palco del Teatro Lauro Rossi si esibiranno al ritmo di sei per sera, rigorosamente dal vivo, nel corso di dieci serate di spettacolo aperte al pubblico tramite prenotazione su www.musicultura.it. Si comincia il 12 marzo e si andrà avanti continuativamente fino al 21 marzo, con inizio alle ore 21 (la domenica alle 17). Gli spettacoli potranno essere seguiti in diretta streaming su Facebook e YouTube di Musicultura e in televisione su èTv Marche.

“Musicultura da anni, rappresenta uno spazio unico per i nuovi talenti – ha dichiarato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli – un luogo in cui la canzone popolare d’autore trova ascolto, rispetto e valorizzazione. In un tempo sempre più frenetico, in cui tutto corre veloce, questo festival continua a scommettere sulla qualità, sulla ricerca, sulle parole che sanno raccontare il nostro tempo. Come Amministrazione abbiamo sostenuto Musicultura fin dal primo giorno in cui ci siamo insediati e continuiamo a farlo, tanto che nei giorni scorsi abbiamo rinnovato una convenzione per i prossimi tre anni. Investire in cultura significa investire nella crescita della nostra comunità, nell’attrattività del territorio e nelle opportunità per i giovani artisti”.

“Accendiamo i riflettori sulla XXXVII Edizione di Musicultura con l’orgoglio di chi vede crescere, anno dopo anno, un progetto che coniuga la musica d’autore con la poesia – ha aggiunto l’assessore agli Eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi -. Le Audizioni Live non sono solo il calcio d’inizio di un concorso, ma la celebrazione di un traguardo che racconta un’evoluzione significativa: dalle radici nella città di Leopardi fino alla consacrazione definitiva sul palcoscenico dello Sferisterio e nelle piazze della nostra città. Il mio augurio va agli organizzatori e allo staff, al pubblico e soprattutto ai giovani cantautori che per dieci giorni animeranno il Teatro Lauro Rossi. In bocca al lupo agli artisti, Macerata li aspetta a braccia e orecchie aperte, pronta a godersi questa maratona di buona musica, confermandosi capitale della canzone d’autore”.

La Testata Giornalistica Regionale della Rai, la TGR Marche realizzerà ogni sera, all’interno del telegiornale, collegamenti in diretta con il Lauro Rossi, per raccontare l’atmosfera del Teatro e presentare i protagonisti in programma. Tra gli elementi di forza del clima delle audizioni spicca anche il particolare calore del pubblico che a fine serata a suon di applausi e applausometro elegge il suo artista preferito, al quale va il Premio Banca Macerata.

“Essere al fianco di Musicultura come main sponsor, per il sesto anno consecutivo, non è un traguardo da registrare, ma la conferma di una scelta che continuiamo a rinnovare nel tempo. – Ha detto Michela Sopranzi vicepresidente di Banca Macerata –È l’espressione di un rapporto costruito attorno a valori chiari e condivisi: qualità, serietà del percorso artistico, attenzione autentica ai giovani talenti. Per Banca Macerata, come banca del territorio, investire nella cultura significa assumersi una responsabilità verso la comunità, sostenendo iniziative capaci di offrire opportunità concrete e di contribuire alla crescita sociale ed economica del territorio. Il nostro impegno verso iniziative come Musicultura traduce quindi la volontà di accompagnare percorsi di sviluppo che mettono al centro le persone, le idee e il merito, capaci di rafforzare l’identità culturale del territorio e di proiettarla oltre i confini locali”.

Le Audizioni coinvolgono anche, in veste scenografi, giurati e di addetti alla comunicazione gli studenti e le studentesse dell’ Accademia di Belle arti di Macerata e dell’Università di Macerata e Camerino, partner culturali fondamentali in tutto il lungo percorso di Musicultura.

“Musicultura è un appuntamento di rilievo nazionale e un valore aggiunto per la città. – Ha affermato il rettore dell’Università di Macerata John McCourt – Le Audizioni Live al Teatro Lauro Rossi e le serate finali allo Sferisterio non sono solo un momento di spettacolo, ma un’occasione di incontro e crescita per giovani artisti, pubblico e istituzioni, consolidando Macerata come città di cultura e musica. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che, da decenni, dà voce alle nuove espressioni della musica d’autore italiana e offre opportunità formative concrete e stimolanti ai nostri studenti e studentesse”.

“Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno al fianco di Musicultura – ha detto il Rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni – la musica ha sempre incarnato uno spazio di dialogo, di apertura e di incontro tra mondi diversi: un linguaggio universale capace di avvicinare le persone al di là di ogni confine. Crediamo profondamente nel suo valore formativo: saper ascoltare, interpretare e condividere la musica significa sviluppare sensibilità, spirito critico e capacità relazionali che arricchiscono ogni percorso di crescita personale e professionale. Unicam è convinta che una formazione davvero completa non possa prescindere da queste dimensioni, e siamo felici che le nostre studentesse e i nostri studenti continuino a rispondere con partecipazione e passione a questa iniziativa, ogni anno con numeri maggiori”.

Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che verranno presentati in un duplice concerto al Teatro Persiani di Recanati nella prossima primavera. Parallelamente, le loro canzoni entreranno a far parte del CD compilation della XXXVII edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate da Rai Radio1, la radio ufficiale del Festival.

Otto saranno infine i vincitori del Concorso, designati dall’insindacabile giudizio del l’illustre Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, i cui primi firmatari furono nel 1990 Fabrizio De André e Giorgio Caproni e che in questa XXXVII edizione è composto da: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Tricarico, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

Gli otto vincitori, insieme a ospiti di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, saranno protagonisti delle serate finali del Festival, in programma il 19 e 20 giugno 2026 allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il pubblico a votare per eleggere il Vincitore assoluto, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. Saranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il Premio “Grotte di Frasassi” (€ 2.000) il Premio per il miglior testo (€ 2.000), in collaborazione con Unimc e Unicam.

I 60 ARTISTI IN GARA A MUSICULTURA 2026 E LE CITTÀ DI PROVENIENZA

Acqua Distillata canta Ribaltavapori – Trieste; acquachiara – Roma; Alessandro Ragazzo – Venezia; Anastasia – Ascoli Piceno; angelae– Padova;Angelica Perri – Cosenza; Black Cats – Milano; Carillon – Milano; Carla Fucci – Napoli; Cesare Augusto Giorgini – Modena; Chiara Accardi – Palermo; Chino – Roma; Claudio Covato – Siracusa; Daniela Spalletta – Caltanissetta; DDUMA – Lecce; Dea Culpa, Ciao sono Vale – Bergamo; DIECI – Roma; FARNESE – Viterbo; Federico Baldi – Bergamo; Fremir – Milano; Gabriele Esposito – Napoli; Giando – Ancona; Giavitto – Udine; Giorgia Faraone – Lecce; Giovanni Neve – Civitanova Marche; Giovanni Toscano – Pisa; Giulia Trovò – Treviso; I Professori – Massa-Carrara; Il Maestrale – Bari; Isabella Privitera – Bologna; Kresta – Cosenza; La Noce – Latina; LaMar – Grosseto; Luigi Relé – Roma; maniviola – Bologna; Manuella – Sassari; Marco Gesualdi & Toto Toralbo – Napoli; Maredè– Senigallia; Mare – Genova; MARGH – Padova; Martina Cirri – Palermo; Mazzoli – Pesaro e Bologna; MEZZANERA – Bologna; MilleAlice – Firenze; Mirall – Pisa; Mìvola – Potenza; Montegro – Roma; Narratore Urbano – Torino; NOVELLA – Arezzo; Rosita Brucoli – Milano; Rossana De Pace – Taranto; Samanta Tosi – Milano; Santiago – Milano; scacciapensieri – Roma; SCURO – Lecce; Speedy – Cosenza; VERSAILLES – Potenza; Vybes – Roma; XGIOVE – Porto Sant’Elpidio; ZEROFILTRO – Napoli.