Presentata la ‘CorriLucrezia 2026′

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Lucrezia di Cartoceto (PU) – Si è tenuta presso la nuova sede sociale del Gruppo Podistico Lucrezia la presentazione della 40ª edizione della gara podistica nazionale “CorriLucrezia”, in programma sabato 25 aprile a Lucrezia di Cartoceto, organizzata dal Gruppo Podistico Lucrezia, guidato dall’infaticabile presidente Bruno Toccacieli, in collaborazione con il Comune di Cartoceto. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Cartoceto Matteo Andreoni, il presidente della BCC Fano Claudio Benvenuti, il presidente del comitato organizzatore della ColleMar-athon Etienn Lucarelli e gli atleti lucreziani Olga Ignat, Michele Sorcinelli e Riccardo Quattrini.

La manifestazione, come sottolineato dal presidente Bruno Toccacieli, assegnerà anche il 17° Trofeo BCC Fano e il 15° Trofeo AVIS, e sarà valida come 14° Campionato Sociale BCC Fano. Anche quest’anno saranno riproposte le partecipate prove giovanili riservate agli under 17, sulle distanze di 200, 500, 1.000 e 2.000 metri, con partenza alle ore 9:15. Alle ore 10 prenderà invece il via la gara principale, inserita quest’anno nel calendario nazionale FIDAL, lungo un percorso pianeggiante di 10 chilometri. A seguire sarà la volta dei partecipanti alla 31ª camminata ludico-motoria di 5 chilometri attraverso le vie cittadine.

La kermesse, valida per il Grand Prix Marche 2026, aprirà le porte anche alle persone con disabilità, con la partecipazione degli atleti in carrozzina del gruppo Road Runners e dei loro accompagnatori, oltre alla camminata “Homobonus” su un percorso dedicato di circa 1 km.

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Il ricco montepremi finale prevede riconoscimenti per i primi classificati assoluti, uomini e donne, per i primi tre di ciascuna delle nove categorie maschili e femminili, per i primi tre donatori AVIS (uomini e donne), per i primi tre soci BCC Fano (uomini e donne) e per i 12 gruppi più numerosi. Un simpatico premio sarà inoltre assegnato a tutti i giovanissimi partecipanti.