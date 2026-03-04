Marche, presentata Tipicità Festival 2026

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Delegazioni dai quattro continenti, quasi duecento realtà in rassegna, oltre centotrenta eventi in programma, diecimila metri quadrati al coperto tra padiglioni espositivi e aree incontri: questo è il biglietto da visita di Tipicità Festival 2026, trentaquattresima edizione della manifestazione che racconta le Marche di qualità, la regione del benessere, in confronto con altre comunità dal mondo. Dal 6 all’8 marzo il Fermo Forum si trasforma in una grande festa del gusto, delle qualità artigiane, dei sapori eccellenti, degli itinerari inaspettati. Atenei, scuole, professionisti, associazioni ed enti locali, tutti insieme in una grande rappresentazione del mondo bello e buono che le Marche vogliono interpretare.

È stata presentata questa mattina, nella sede regionale, con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Tipicità è una realtà consolidata sul territorio che si snoda anche durante tutto l’arco dell’anno valorizzando le eccellenze e il saper fare marchigiani – ha detto Acquaroli sottolineando quanto le Marche delle eccellenze con Tipicità ritrovino il loro spirito d’orgoglio – Anno dopo anno, la manifestazione è diventata un punto di riferimento centrale che va oltre i confini comunali e provinciali, riuscendo a unire la regione e offrire un palcoscenico alle aziende. È una sfida che unisce istituzioni, corpi intermedi e numerosi piccoli e medi imprenditori, permettendo al territorio di mostrare ciò che sa fare. Un’occasione importante per far riunire le Marche e ritrovare un senso di orgoglio e consapevolezza del nostro patrimonio di biodiversità, manifattura e specialità che dobbiamo accompagnare nella crescita”. In questo periodo estremamente complesso con le preoccupazioni legate ai conflitti, ha aggiunto il presidente “è fondamentale restare accanto alle nostre imprese che sono ben radicate, rappresentano la nostra autenticità e uno spirito di resilienza che ci contraddistingue da secoli e con forza negli ultimi anni. La collaborazione tra la Regione Marche, il Comune di Fermo e tanti altri comuni è una bellissima occasione per valorizzare i nostri luoghi più autentici in vista della stagione estiva. Finché si riuscirà a mantenere questo entusiasmo, ci sarà una spinta che va oltre l’aspetto commerciale e professionale, basata sulla capacità di credere nel nostro modello di sviluppo e nel nostro territorio”.

Mauro Torresi, vicesindaco reggente di Fermo, la città che da sempre ospita Tipicità e che con la manifestazione si apre al mondo, ha dichiarato: “Tipicità ha la sua forza propulsiva nell’essere l’evento in grado di mettere insieme, far dialogare e promuovere le anime produttive, economiche, culturali dei nostri territori, per farle uscire dai confini geografici e farle essere a tutti gli effetti attrici ed attori capaci di interagire e interloquire proficuamente con realtà internazionali che con la loro partecipazione a Tipicità sono, in questo momento più che mai, espressioni e voci di Pace”.

Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano, in qualità di project partner della manifestazione, ha sottolineato la valenza strategica dell’evento nel promuovere e dare impulso alle economie locali. In un momento di perturbazioni internazionali un evento catalizzatore come Tipicità è essenziale per sviluppare insieme modelli di sviluppi adatti alla nostra regione, alle imprese e alle famiglie delle Marche.

John McCourt, magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche, ha ribadito l’impegno dell’Ateneo a fianco di Tipicità per rinforzare il legame e l’impegno dell’Ateneo nello sviluppo del territorio marchigiano.

Andrea Santarelli, prorettore dell’Università Politecnica delle Marche, ha specificato come l’impegno dell’Ateneo a fianco di Tipicità sia costituito da un intenso lavoro congiunto che mira a dare la giusta valenza ai talenti e alle territorialità.

Francesca Bedeschi, direttore ANCI Marche, ha ricordato il pluriennale rapporto di collaborazione con Tipicità. Dal Festival fermano inizia in realtà un percorso che valorizza tante comunità locali e per tutto l’anno, attraverso il Grand Tour delle Marche.

Angelo Serri, direttore di Tipicità, ha dato appuntamento a tutti per il 6, 7 e 9 marzo al Fermo Forum, dove sono attesi anche tanti personaggi noti, a partire dalla conduttrice RAI, Monica Caradonna, il caporedattore del TG 5 Gioacchino Bonsignore e Bruno Gambacorta, creatore del format Eat Parade su Rai 2.