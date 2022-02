Presentato Pesaro TEBALDI100 1922 | 2022

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Così Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro: Ringrazio Giovanna Colombo della Fondazione Museo Renata Tebaldi e ringrazio tutte le realtà presenti che concorrono alla realizzazione di un anniversario così importante. Ringrazio il presidente Martelli perché mettendo a disposizione un luogo del genere la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha reso possibile la realizzazione di un Museo come quello che ci sta ospitando. Quello della Tebaldi è un centenario importantissimo che Pesaro sente davvero suo e proprio per questo accanto al calendario cittadino che illustriamo oggi, la nostra città si farà capofila di un calendario regionale -anche attraverso il coinvolgimento del Consorzio Marche Spettacolo – che potrà diffondere la conoscenza della Tebaldi per tutte le Marche. Il programma pesarese è un contributo assolutamente collettivo possibile grazie ai soggetti che si sono messi a disposizione per ‘tebaldizzare’ i propri contenuti. Pesaro Città Creativa Unesco della Musica non si è dimenticata Renata Tebaldi, anzi; la grande mostra al Museo Nazionale Rossini sarà proprio l’occasione per indagare la sua straordinaria figura come donna anche nel suo profilo più privato visto che siamo nella città che l’ha vista nascere, bambina e poi formarsi al Conservatorio Rossini.’

Il calendario da febbraio a dicembre offre una mostra imperdibile al Museo Nazionale Rossini con costumi di scena, documenti e fotografie promossa dal Comune e Renata Tebaldi Fondazione Museo con Sistema Museo ma anche un evento itinerante decisamente originale – la ‘Passeggiata Tebaldi’ – che omaggia la cantante da prospettive inedite. E poi le diverse proposte realizzate dalle realtà coinvolte. Si parte martedì 1 febbraio alla 18 con ‘Non ti scordar di me’, concerto in live streaming dalla Biblioteca Oliveriana promosso dal CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro: Gian Luca Pasolini tenore, Monica Micheli arpa.

Pesaro per Tebaldi100 1922 | 2022

CALENDARIO ATTIVITÀ 2022

Renata Tebaldi – Il Mito del canto, lo stile di una Diva

luglio – agosto Museo Nazionale Rossini

Mostra di costumi, documenti e fotografie dedicata alla donna e al glamour della Tebaldi promossa da Comune di Pesaro e Renata Tebaldi Fondazione Museo con Sistema Museo in collaborazione con Circolo Amici della Lirica ‘G. Rossini’.

Passeggiata Tebaldi | evento itinerante

luglio – agosto sedi diverse

Il Comune di Pesaro omaggia la figura di Renata Tebaldi con un itinerario urbano, visuale, auditivo, alimentare e conoscitivo. Le vetrine della città allestite con straordinarie immagini e oggetti d’Opera, dedicano un prodotto della loro attività al centenario della nascita della grande artista. Durante l’anno, tutte le associazioni culturali della città celebreranno la cantante lirica con diversi eventi.

CONSERVATORIO ROSSINI

martedì 29 marzo ore 18.30 chiesa della Santissima Annunziata

Incontro a cura di Maria Chiara Mazzi/docente di Storia della Musica, che ripercorre il segno e la presenza della Tebaldi nel Conservatorio pesarese e nell’intero territorio. La ricostruzione storica verrà effettuata attraverso i documenti e le testimonianze dell’epoca, mentre gli studenti delle classi di canto eseguiranno i brani degli anni pesaresi e quelli più importanti nella carriera della cantante diventando un modello anche per la contemporaneità. All’iniziativa si aggiunge la mostra dei documenti relativi al Conservatorio a cura dell’Archivio di Stato.

ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI

29 aprile La scuola va a Teatro progetto per le scuole dedicato a Renata Tebaldi

dicembre Pesaro Music Awards l’edizione 2022 del premio verrà dedicata a Renata Tebaldi con riconoscimenti ad artisti internazionali collegati a vario titolo alla sua figura

2022 nel corso dell’anno concerti in tutta la regione Marche per raccontare la straordinaria donna e artista

ORCHESTRA OLIMPIA

sabato 22 ottobre Teatro Rossini

Spettacolo ‘teatralmusicale’ che narra la storia di Renata Tebaldi. L’attrice Clio Gaudenzi interpreterà diversi personaggi fornendo altrettanti punti di vista per concorrere alla costruzione del personaggio. Tutto ciò con la presenza dell’orchestra che fornirà un tessuto musicale su cui agire e momenti di puro ascolto di cavalli di battaglia della Tebaldi. Lo spettacolo verrà proposto anche alle scuole

WUNDERKAMMER ORCHESTRA

luglio-settembre Palazzo Montani Antaldi

Forum specialistico con finalità divulgativa su statura artistica, carriera e repertorio di Renata Tebaldi e sul ruolo della grande artista e dei “divi” in genere nella storia e nella popolarità dell’opera lirica. Al forum prenderanno parte un critico musicale e uno storico della vocalità per fare luce su repertorio, ruolo ed eredità dell’“artista” Renata Tebaldi nell’evoluzione della vocalità del XX secolo, una testimone diretta dell’impatto della Tebaldi come donna e come “diva assoluta” nel costume e nella società del Novecento, un docente di canto. A conclusione del forum, concerto-premio con un giovane soprano individuato dalla direzione artistica, già in carriera e con un repertorio in linea con quello di Renata Tebaldi.

CIRCOLO AMICI DELLA LIRICA ‘G. ROSSINI’

venerdì 27 maggio chiesa di San Giovanni Battista

Concerto per canto e organo in onore della Tebaldi in collaborazione con il Conservatorio Rossini e gli allievi delle classi di Canto

CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro

martedì 1 febbraio ore 18 Biblioteca Oliveriana

Live e streaming ‘Non ti scordar di me’ concerto nel giorno dell’anniversario della nascita di Renata Tebaldi. Tenore Gian Luca Pasolini – Monica Micheli, arpa

2-7 maggio Teatro Rossini, chiesa della Santissima Annunziata

CIMP XIX Edizione del Concorso Città di Pesaro

Premio Tebaldi100

Open Stage online per le scuole

Tebaldi Grand Prix Pesaro

Audizioni live per la semifinale della prossima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition. In collaborazione con Comitato Nazionale per l’apprendimento della pratica della musica per ogni studente del Ministero dell’Istruzione e Fondazione Renata Tebaldi

FIDAPA

martedì 19 luglio ore 21 corte di Palazzo Montani Antaldi

La straordinaria carriera di Renata Tebaldi e suoi omaggi al maestro Rossini

Una delle serate del ciclo “Donne illustri pesaresi ” sarà dedicata a Renata Tebaldi. In programma video che riproducono le immagini e la voce straordinaria della Tebaldi mentre canta nel ruolo di Matilde nell’opera Guglielmo Tell e in quello di Palmira ne L’assedio di Corinto e suggestivi stralci di interviste rilasciate dalla cantante pochi anni prima di morire.

luglio-agosto

Visite guidate alla mostra ‘Renata Tebaldi – Il Mito del canto, lo stile di una Diva’, Museo Nazionale Rossini

ROTARY CLUB PESARO

martedì 8 febbraio ore 21 incontro online

Renata Tebaldi: la Voce d’Angelo

Il club pesarese celebra la grande soprano con la Conviviale di febbraio, relatore Francesca Matacena. Soprano, Stefania Donzelli. L’incontro si svolgerà in streaming sulla piattaforma ZOOM del club e sarà trasmessa sui canali social @RotaryPesaro.

LICEO ARTISTICO F. MENGARONI

anno scolastico 2021/2022

La figura di Renata Tebaldi guiderà una ricerca iconografica attorno a cui sviluppare iniziative didattiche molto affascinanti. La sezione di Grafica produrrà dei supporti per la comunicazione d’impatto visivo artistico documentale, utili a rendere Pesaro protagonista di una vera ‘Festa’ dedicata alla famosissima cantante lirica. Per gli allievi sarà anche motivo di studio del ruolo che il Melodramma ha avuto nella divulgazione del testo poetico, rappresentato in musica. Il team di lavoro ha immaginato di coinvolgere più classi per realizzare poster e cartoline che saranno affissi sui muri della città ciclicamente, riuscendo così a diffondere il ricordo della Tebaldi per un intero anno. Verranno realizzati anche alcuni manifesti 6×3 m che sintetizzano l’essenza vera dei contenuti e della ricerca condotta dagli studenti.