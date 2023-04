Presentazione ufficiale delle finaliste La Bella d’Italia delle Nevi 2023

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Lunedi 24 aprile nella magica cornice del locale Miscela04 si è svolta la presentazione ufficiale delle 14 finaliste nazionali Marche e Romagna della 43 edizione del concorso nazionale di bellezza a sfondo sociale La Bella d’Italia delle Nevi 2023.

L’evento è stato preceduto dalla sesta tappa di selezione regionale dedicata ai bimbi di età compresa tra i 3 e i 12 anni con la presenza di un gruppo di bimbi rifugiati ucraini coordinati da Tatiana Mnkntiok in Italia da 18 anni, regalando a tutti loro e alle loro famiglie un momento spensierato e di nuove amicizie che ha emozionato il folto pubblico presente.

La presentazione ufficiale delle finaliste nazionali e’ stata condotta da Augusto Alessi ed e’ iniziata con una coreografia creata dalle ragazze stesse capitanata dalla coreografa della squadra Manila Violini seconda classificata nel tour invernale.E’ proseguita poi con il momento clou di ogni selezione regionale ovvero la sfilata dedicata alla lotta al femminicidio per non dimenticarsi mai di questo angoscioso fenomeno purtroppo ancora troppo all’ordine del giorno.

Le ragazze poi in abito lungo e fascia vinta nelle varie selezioni regionali sono state protagoniste di una sfilata individuale con intervista per dar loro modo di prendere anche confidenza con il microfono che non è mai cosa scontata e conoscerle più nel dettaglio della loro personalità. Dulcis in fundo l’intervista è toccata alla vincitrice del tour invernale 2022/2023 Lucrezia Pierucci. A seguire uscita in costume e finale in abito tricolore. Tutte le varie uscite sono stata intervallate dalle esibizioni canore della giovane Gloria Vampa che ha presentato anche il suo nuovo singolo “Tranne noi” ora su YouTube con video.

Queste le finaliste nazionali Marche e Romagna:

Lucrezia Pietrucci 17 anni di Fossombrone La Bella d’Italia delle Nevi Marche e Romagna 2023

Beatrice Biondi 19 anni Rimini; Blanche Eliora Yobo 17 anni Falconara; Asia Cali 15 anni Fano; Giulia Mosca 20 anni Mondolfo; Sabrina Habibi 17 anni Sassocorvaro; Manila Violini 16 anni Agugliano; Mariagrazia Casale 19 anni Pesaro; Giada Vitale 21anni Fano; Giorgia Malgarini 14 anni Iesi; Nicole Montanari 20 anni Matelica; Anna Maria Napolillo 16 anni Pesaro; Eva Logvin 16 anni Pesaro; Beatriz Scortechini 18 anni Moie.

La finale nazionale si svolgerà a Castel di Sangro nei giorni 8.9.10 maggio poi si darà il via al Tour Estivo 2023 che toccherà vari comuni, borghi e spiagge della nostra regione Marche. Iscrizioni già in corso tramite l’agente regionale Francesca Cecchini agenzia Pinkeventi.