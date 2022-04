Prevenzione continua: una soluzione innovativa made in Marche. VIDEO

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – Ridurre le assenze dal lavoro per malattia: questo l’obiettivo di una start up di Fermignano, che nel 2019 ha intrapreso un percorso di innovazione nel campo della prevenzione di malattie dovute ad attacchi batterici. È così che nel 2021 Viraschutz, questo il nome del centro di ricerca che collabora con università ed altre realtà anche internazionali, ha presentato la soluzione innovativa sul mercato, dopo due anni di R&S la cui importanza è stata drammaticamente evidenziata dalla pandemia. Il punto di forza dell’innovazione discende dalla collaborazione tra ricercatori nazionali e internazionali, grazie soprattutto all’apporto di Roberta Censi, Chief Scientist del progetto, che insieme al suo team, ha accettato la sfida sostenendo e condividendo il percorso.

L’ingresso nel mercato di Viraschutz è stato possibile anche grazie alla Regione Marche, ed in particolar modo al Vice Presidente Mirco Carloni, che ha valorizzato gli sforzi fatti dalle start up innovative presenti in regione attraverso l’iniziativa “Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative”: un importante supporto all’innovazione made in Marche e made in Italy. Nel caso di Viraschutz, il fondo sarà un fondamentale sostegno per le estensioni dei brevetti e per ulteriori fasi di R&S. Tra le altre cose questo progetto, che conta una forte presenza femminile nel team di ricerca, porterà una ricaduta nel territorio in termini occupazionali visto che saranno generati almeno 14 nuovi posti di lavoro tra profili manageriali, tecnici e amministrativi. Ovviamente, in ottica di sviluppo continuo, aumenteranno anche le collaborazioni e l’occupazione di figure specializzate in chimica.

Pubblicità

Innovazione dal punto di vista scientifico

La soluzione innovativa Viraschutz è composta da prodotti, i cui principi attivi sono riconosciuti come agenti per la disinfezione, e da erogatori elettrostatici professionali. Erogando i prodotti in maniera consecutiva, la soluzione crea un coating invisibile, duraturo e antibatterico sulle superfici. Il coating Viraschutz rende gli ambienti sicuri per 3 mesi con un’attività antibatterica del 99,99%, ovvero con un’efficacia superiore a quanto proposto da ordini ministeriali per le attività di sanificazione.

Com’è possibile un’efficacia così prolungata? La formulazione è in grado di legarsi alle superfici a livello molecolare, creando uno scudo che esplica l’azione antibatterica attirando le cellule microbiche e inattivandole. Il risultato è un coating invisibile, duraturo, elettrostatico e antibatterico. Quindi con un solo trattamento è possibile avere ambienti sempre sicuri, dimenticandosi di dover sanificare costantemente, e sempre con uno sguardo attento all’ambiente.

Sostenibilità della soluzione

A oggi i trattamenti di sanificazione che tutti conosciamo e che vengono maggiormente utilizzati sono quelli all’ozono, all’alcol o all’ipoclorito di sodio. Questi diventano inefficaci ogni qualvolta una persona entra in un ambiente, contaminandolo nuovamente. L’utilizzo quotidiano di questi prodotti chimici è quindi indispensabile, e anche a causa del Covid è salito a livelli altissimi, causando dispersioni ambientali importanti.

L’innovazione Viraschutz permette di ridurre drasticamente la frequenza dei trattamenti, fino a più del 98%, e di ridurre la quantità di prodotto necessaria alla sanificazione. La durata di 3 mesi del coating riduce notevolmente la frequenza dei trattamenti. Questo significa che si possono avere ambienti sempre sicuri, risparmiando il 98% dei prodotti chimici. E non solo, gli erogatori elettrostatici utilizzati per l’applicazione della soluzione sono macchinari in grado di ridurre la quantità di soluzione erogata del 75% rispetto ad altri erogatori.

Viraschutz è quindi riuscito a raggiungere l’obiettivo, con un approccio di risoluzione della causa del problema: ambienti sicuri minimizzando i consumi, grazie a una formula innovativa, efficace, duratura, sostenibile e, oltretutto, ad un costo più basso di una sanificazione quotidiana. La necessità comune è di vivere in ambienti sicuri, siano essi legati alla sanità, ai luoghi di lavoro o di svago. Se riusciamo a offrire ambienti sempre sicuri anche salvaguardando l’ambiente, il successo è duplice.