Prima Edizione “Notturna Fanese” al Circuito Ciclistico E. Marconi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Quello appena passato è stato un fine settimana di sport e divertimento presso il circuito E. Marconi di Fano, dove è andata in scena la prima edizione della Notturna Fanese manifestazione podistica organizzata dal Gruppo Podistico Fano Corre “Lamberto Tonelli”. Circa 250 fra atleti, camminatori e bambini/ragazzi presenti, che con le loro canotte hanno colorato il percorso che prevedeva per i più allenati la 10km e per gli altri i 5km e le mini-podistiche per il più piccoli.

La gara, che è inserita nel secondo multi-circuito di podistiche organizzato dal Centro Sportivo Italiano CSI di Fano, ha visto trionfare Marco Zanni portacolori della società Misano Podismo con il tempo di 33 minuti e 3 secondi. Vince per la categoria femminile Sara Durazzi dell’Atletica Senigallia con il tempo di 38 minuti e 22 secondi. Doppietta per l’Atletica Urbania che si aggiudica sia il team event maschile (somma dei tempi di primi cinque atleti al traguardo) che quello femminile (prime tre atlete al traguardo). Ad impreziosire la competizione l’assegnazione dei titoli di campione regionale di categoria messo in palio dal CSI Marche, oltre ai riconoscimenti messi a disposizione dall’AVIS Fano per la donatrice e per il donatore più veloce. Grazie al Comune di Fano – Assessorato allo Sport per il patrocinio all’iniziativa, al Centro Sportivo Italiano CSI di Fano, di Pesaro e Urbino e della Regione Marche. Grazie anche agli sponsor che hanno contribuito e a tutti i volontari che si sono spesi per realizzare questa serata di sport.

Pubblicità