Promossa dalla Lega delle Marche l’iniziativa “Legami di Pace”

Fano (PU) – Si è positivamente conclusa la grande mobilitazione che ha coinvolto gli iscritti ed i militanti della Lega Provinciale di Pesaro Urbino nell’iniziativa umanitaria “Legami di Pace”, proposta dal commissario regionale della Lega, On. Riccardo Marchetti, che ha permesso di lasciare un segno tangibile di solidarietà dedicando tre giornate per la raccolta di indumenti, medicinali ed alimenti a favore dei profughi ucraini.

Un grande lavoro di squadra sottolinea il commissario della Lega di Fano Luigi Scopelliti, che ha avuto un commovente riscontro nella partecipazione di tanti cittadini che hanno risposto con entusiasmo e grande cuore a questa iniziativa e che ha reso testimoni i nostri volontari di atti di solidarietà indimenticabili come quelli dei bambini e delle bambine che portavano i propri giochi da donare ai bambini più sfortunati colpiti dalla guerra.

Un’attività che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti iscritti e militanti della Lega di Fano che ha messo a disposizione la propria sede come centro di raccolta provinciale e dalla quale sono partiti ben due furgoni, con 40 metri cubi di materiale tra indumenti, cibo e medicinali, alla volta

del centro CUM (Comunità Ucraina Marchigiana) di Ancona presso la sede dei Vigili del Fuoco in congedo dove sono stati trasferiti i contributi della raccolta di tutte le altre provincie marchigiane.

La notizia di oggi è che il tir ed i furgoni partiti per PRZEMYSL (Polonia) con il prezioso carico sono arrivati e gli aiuti umanitari sono già stati smistati nelle aree di raccolta vicine al confine ucraino.

Luigi Scopelliti vuole cogliere questa occasione per ringraziare tutti i volontari, per l’impegno profuso, e soprattutto i cittadini, per il loro generoso contributo, che hanno permesso di concludere questa iniziativa in pochi giorni e con un grande risultato.

Altre iniziative sono programmate dalla Lega oltre questa appena conclusa e vogliamo segnalare la raccolta di medicinali presso Farmacia Piano Marina, Via Tintoretto 28, aperta ogni giorno (escluso domenica) nei seguenti orari: 8-12,30 e ,16-1930 presso la quale sarà possibile donare beni di prima necessità come cerotti, garze sterili, latte in polvere per bambini, antipiretici ed antidolorifici.