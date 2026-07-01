Pronto Soccorso di Pesaro, accessi in aumento del 15%

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Pesaro – Il sindaco Andrea Biancani, dopo l’aumento degli accessi del 15% al San Salvatore, ha fatto visita al Pronto Soccorso di Pesaro per portare il ringraziamento dell’Amministrazione comunale ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari e a tutto il personale impegnato quotidianamente nell’assistenza ai cittadini. Pur nel rispetto delle competenze della Regione Marche e dell’AST Pesaro Urbino in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, il sindaco ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a chi ogni giorno opera in prima linea per garantire assistenza ai cittadini, riconoscendo il valore del lavoro svolto dal personale del Pronto Soccorso. Ad accoglierlo sono stati il direttore generale dell’AST Pesaro Urbino, Alberto Carelli, il dottor Giancarlo Titolo, direttore della UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’AST Pesaro Urbino, e la dottoressa Stefania Rasori, direttrice della UOC Professioni Sanitarie, con i quali il sindaco si è confrontato sull’andamento degli accessi in questo periodo estivo e sull’organizzazione del servizio.

«Ho voluto essere qui per esprimere, a nome dell’intera città, la nostra gratitudine a chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale con professionalità, competenza e grande senso del dovere – dichiara il sindaco Andrea Biancani –. Il Pronto Soccorso rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità e il lavoro svolto da medici, infermieri, operatori sociosanitari e da tutto il personale merita il riconoscimento di tutti».

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Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come, in questo periodo, si registri un incremento degli accessi di circa il 15% rispetto alla media, un aumento considerato fisiologico per la stagione estiva. Gli afflussi si presentano però a ondate, con giornate particolarmente intense alternate ad altre più gestibili. Solo nel pomeriggio di ieri si sono registrati circa 70 accessi al Pronto Soccorso. A incidere sono soprattutto i codici di minore gravità; tra i fattori che contribuiscono all’aumento degli accessi vi sono anche la maggiore presenza di turisti sul territorio e le problematiche tipiche della stagione estiva, oltre alle elevate temperature, che possono favorire malori e aggravare alcune patologie in particolare di persone più anziane.

«Rivolgo anche un appello ai cittadini che gli stessi operatori mi hanno sottolineato essere importante ricordare – conclude Biancani -. Il Pronto Soccorso deve essere utilizzato esclusivamente per le reali emergenze. Per i casi non urgenti è importante rivolgersi al medico di medicina generale o agli altri servizi sanitari del territorio. Un utilizzo appropriato del Pronto Soccorso consente di ridurre i tempi di attesa e di garantire un’assistenza tempestiva a chi si trova in condizioni di effettiva urgenza. Un grazie sincero va ancora una volta a tutto il personale sanitario per l’impegno e la professionalità con cui ogni giorno si prende cura della nostra comunità».