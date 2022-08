Prosegue a Mondolfo il progetto “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Il Comune di Mondolfo, attraverso l’Ambito Territoriale Sociale 6, ha aderito all’edizione 2022 di “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”, il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile promosso dalla Regione Marche e coordinato da CSV Marche ETS (Centro servizi per il volontariato).

L’Amministrazione comunale di Mondolfo, in collaborazione con l’Associazione “Chiaro Scuro”, ha aderito all’edizione 2022 coinvolgendo i ragazzi nell’attività di realizzazione dei mosaici che verranno installati sui muretti del lungomare di Marotta. Ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni dai tutor e da volontari “maestri d’arte”, che trasmetteranno competenze tecniche e artigianali.

A ciascun partecipante verrà consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un ‘buono fatica’ settimanale che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero. Un’iniziativa quella di ” Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune ” dal forte valore educativo che intende promuovere il senso civico, contribuendo a rendere più belli e fruibili gli spazi pubblici.

Il Sindaco Nicola Barbieri e l’Assessore ai Servizi Sociali e Volontariato Alice Andreoni hanno fatto visita ai 10 ragazzi (dai 16 ai 21 anni di età) che hanno scelto di partecipare al progetto per ringraziarli del loro impegno e dei lavori in corso di realizzazione.

Per l’Assessore Alice Andreoni “l’obiettivo è quello di coinvolgere le nuove generazioni allo spirito di gruppo, alla cittadinanza attiva e alla cura del bene comune. Come Amministrazione vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno aderito al progetto e l’associazione “Chiaro Scuro” per la grande collaborazione e per la passione dimostrata nell’iniziativa che ha visto la partecipazione entusiasta di diversi giovani della nostra comunità”.

“Come gruppo di ‘Mosaichiamo la città’ siamo onorati di aver partecipato a questo progetto molto importante per il territorio.” – ha dichiarato Cristina Cucchi dell’Associazione Chiaro Scuro – “Attraverso le relazioni nate da questa iniziativa tutti insieme stiamo crescendo umanamente e artisticamente. Abbiamo chiesto ai ragazzi di lanciare un messaggio attraverso l’opera in mosaico. È stato bellissimo vedere come il filo conduttore di questo lavoro sia stato l’amore. L’amore per le famiglie, per la musica, per l’ambiente, per l’arte e per gli altri. Questi ragazzi, che non si conoscevano tra loro, si sono sentiti subito di condividere un unico forte messaggio”.