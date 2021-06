Regione Marche, insediata la Consulta regionale per la disabilità

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Marzia Brandi (Anmic) è la nuova presidente della Consulta regionale per la disabilità. Subentra a Roberto Zazzetti (Apm) che rivestirà la carica di vice presidente nel prossimo quinquennio. La Consulta si è costituita nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore alla Sanità e Servizi sociali Filippo Saltamartini. Dura in carica cinque anni ed istituita con decreto del presidente della Giunta regionale. È composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute dalla legge regionale 24/85 (promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili). “Auguro buon lavoro alla presidente e a tutta la Consulta – afferma Saltamartini – I rapporti che instaureremo saranno ispirati alla massima collaborazione per definire, insieme alla Regione, politiche e interventi ispirati alla massima tutela dei diritti delle persone in condizioni di disabilità”.

Di seguito i componenti della commissione:

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL): Marcello Luciani

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC): Brandi Marzia

Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS): Angeletti Enzo

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI): Cristiano Vittori

Ente Nazionale per la protezione ed assistenza dei Sordi (ENS): Diego Pieroni

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG): Sandra Vecchioni

Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG): Claudio Astolfi

Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (ANFFAS): Giuseppe Monaldi

Associazione Nazionale Invalidi Civili (ANICI): Roberto Maniera

Associazione Italiana Assistenza Spastici – Onlus (AIAS) (sezione Prov.le di Pesaro Urbino): Franco Tonucci

Associazione Italiana Ciechi di Guerra – Onlus (AICG): Damiani Lorenzo

Associazione Paraplegici delle Marche Onlus (APM): Zazzetti Roberto

Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolare Onlus (UILDM) – sezione Ancona: Giangiacomi Simone