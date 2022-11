Riapre il Centro ‘Gas Gas’ e ripartono i doposcuola nell’Ambito 6

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dopo tre anni di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, riapre domani, sabato 19 novembre alle 16.00 nella sede di via Campania 3, il Centro Gioco “Gas Gas” fruibile da tutte le famiglie della nostra città. E’ uno spazio attrezzato di condivisione tra genitori e figli attraverso attività ludico-ricreative e di incontro tra famiglie, un servizio educativo che promuove attività che diffondono la cultura dell’infanzia e la funzione del gioco, favoriscono l’autonomia, la capacità relazionale e la creatività di piccoli e grandi. L’accesso è gratuito e le attività sono ideate e guidate da personale specializzato. Sono accolti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni insieme ai loro genitori, il mercoledì ed il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per rispondere a interessi e bisogni di diverse fasce d’età, il Centro Gas Gas diversifica spazi ed attività: dallo “spazio morbido” per la motricità espressiva, allo spazio del libro e della narrazione, dall’area dei giochi di travestimento, di ruolo, strutturati e di squadra allo spazio per i laboratori creativi e per finire all’area di conversazione e relax per i genitori.

Oltre al Centro Gioco, nella sede del “Gas Gas” sono già attivi altri servizi:

Il centro compiti ed aggregazione, con apertura di tre pomeriggi a settimana, per fare prima i compiti insieme con l’aiuto di educatori e poi divertirsi con giochi e laboratori.

I gruppi d’incontro per ragazzi e ragazze curati dall’équipe di animazione territoriale, dove viene proposta la proiezione di anime, tornei di biliardino, giochi di ruolo, giochi in scatola. Il gruppo genitori curati da assistenti sociali e psicologa che amplificano e potenziano il sostegno reciproco che nasce dalla condivisione e riflessione su temi, pensieri e fatiche che accomunano tutti i genitori.

Nelle prossime settimane il centro “Gas Gas” parteciperà ai Mondiali di Letteratura per l’infanzia grazie ad una collaborazione proposta dalla libreria per ragazzi “Stacciaminaccia” di Sant’Orso che nella competizione, con altre 32 librerie in Italia, rappresenterà la nazione dell’Ucraina. La poesia “La luna di Kiev” di Gianni Rodari ispirerà la fantasia dei bambini e delle bambine del “Gas Gas” che con un loro disegno comporranno un carosello di immagini.

Le attività del “Gas Gas” si inseriscono in un’offerta più ampia per famiglie, bambini e ragazzi nella dimensione dell’Ambito Territoriale Sociale 6 che, da quest’anno, ha implementato i servizi di educativa domiciliare con interventi di prossimità negli spazi (biblioteche, oratori, centri ricreativi o sportivi) individuati dai 9 comuni e dalle associazioni che hanno partecipato alla coprogettazione. Da marzo è partito il progetto “compitinsieme” che vede l’apertura di un doposcuola in tutti i 9 comuni dell’ATS 6 e che coinvolge associazioni come AUSER, L’Africa Chiama, Millevoci, ACLI e la rete degli oratori fanesi. Dopo la pausa estiva nelle settimane scorse sono riprese le attività educative e ricreative, di aggregazione e sostegno linguistico in una bella sinergia tra l’ATS 6, il privato sociale e la rete di volontariato del territorio.

“La riapertura in modo completo e articolato del Centro Gioco ‘Gas Gas’ è un gran bella notizia e anche un segnale di speranza perché una comunità è più viva e più forte se riparte dai più piccoli, se investe nel contrasto alla povertà educativa e promuove più opportunità di relazione e di crescita, soprattutto per le famiglie più vulnerabili – sottolinea con orgoglio l’Assessore e Presidente dell’ATS 6, Dimitri Tinti – Dopo il lavoro di preparazione accurato del nostro Servizio Sociale associato è ancor più significativo ripartire, anche con le attività di ‘Compitinsieme’ nei comuni dell’Ambito, proprio in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre, perché testimonia la centralità dell’infanzia nelle politiche di welfare”.