Ricci: “Chi lavora in prima linea va tutelato”

Pesaro – “L’Azienda Ospedaliera Marche Nord deve avere un sistema di sicurezza adeguato”. Il sindaco Matteo Ricci esprime “massima vicinanza agli operatori sanitari pesaresi e a quelli di tutta Italia. Chi sta in prima linea quotidianamente deve essere ascoltato e pagato adeguatamente, a maggior ragione in questa fase storica di Pandemia, che ha messo sotto stress tutto il sistema”. Sul caso pesarese, l’aggressione avvenuta nella scorsa notte al Pronto Soccorso, “è impensabile che non ci sia un filtro di sicurezza adeguato, mentre in altre strutture, come in Comune o Regione, sono presenti”.

Secondo il sindaco Ricci quello che è successo “è la dimostrazione che fin quando non avremo un Ospedale Nuovo e moderno e con spazi adeguati, il problema non si risolve”.

