Riparte il campionato dell’Apav femminile

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Dopo un convincente inizio di stagione nel girone di coppa marche (cinque vittorie su cinque e conseguente passaggio del turno) le ragazze allenate da coach Burini sabato alle 19.30 esordiranno in campionato nel campo della Virtus Fano. Ecco il commento di Laura Marcucci, capitano della squadra, reduce da un lieve infortunio che le ha fatto saltare qualche partita di inizio stagione ma che ora è completamente ristabilita. Allora Laura, facciamo prima di tutto un passo indietro, ripercorriamo per un attimo la scorsa stagione:

“L’anno agonistico appena passato è sicuramente stato denso di emozioni: eravamo partite un po’ contratte ma col tempo abbiamo creato un bellissimo gruppo e abbiamo raggiunto traguardi importanti come la vittoria della Coppa Marche davanti al nostro pubblico! Ovvio che il finale di stagione ci ha lasciato un minimo d’amaro in bocca a primo impatto ma oggi posso serenamente dire che abbiamo dato tutto e non ho rimpianti; penso che sia giusto sottolineare che per la maggior parte della squadra è stato un momento vissuto per la prima volta e questo ha fatto la differenza.

Da dove e come si riparte?

Quest’anno si riparte lavorando su quello che ci è mancato: migliorandoci tecnicamente, tatticamente e mentalmente. Ma è molto importante prendere il buono che c’è stato, consolidarlo e trasformarlo in certezza; la voglia di riscattarci è tanta ma dobbiamo ragionare un passo alla volta.

Nell’ organico sono state inserite tante ragazze nuove, come procede l’ambientamento in squadra?

Si, abbiamo tante giocatrici arrivate da poco in team che si stanno integrando alla grande; hanno voglia di fare e di ascoltare e questo rende l’inserimento in gruppo molto più semplice; ci sono ancora alcuni meccanismi da oliare ma è normale ad inizio stagione, il clima in palestra è molto positivo!

Qual è l’obiettivo di squadra quest’anno?

Sicuramente in questa stagione il nostro obiettivo è imparare a gestire con più sicurezza e autorevolezza i momenti importanti e decisivi; non ci nascondiamo…il pensiero comune è quello di conquistare ciò che ci è sfuggito lo scorso anno; però questo non si deve trasformare in un’ossessione, deve essere infatti uno stimolo e non un ostacolo!

Infine, mi auguro che anche quest’anno riusciremo a divertirci in campo e far divertire chi ci guarda, poi il resto verrà da sé!