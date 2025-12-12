Ritmica, presentato in regione il Campionato Nazionale di Insieme Gold

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Appuntamento con la ginnastica ritmica questo fine settimana ad Ancona per il 2° Campionato Nazionale di Insieme Gold, l’evento principe delle gare a squadre del settore giovanile nazionale che riunisce le migliori atlete delle società sportive italiane, con esercizi collettivi come 5 palle, cerchio e clavette.

In presenza della campionessa olimpica Sofia Raffaeli, la competizione di sabato 13 e domenica 14 dicembre al Palaprometeo Extra di Ancona è stata presentata questa mattina nella sede regionale dall’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, con il presidente Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, il presidente Coni Marche Fabio Luna, Maila Morosin, presidente del Comitato Regionale Marche della FGI e Direttore Sportivo della Società Ginnastica Fabriano, la consigliera regionale Chiara Biondi e Riccardo Strano, consigliere del Comune di Ancona.

Nel corso della conferenza stampa è stata ufficializzata la riorganizzazione tecnica della Società Ginnastica Fabriano, con la nomina della nuova allenatrice Amina Zaripova, professionista di altissimo profilo mondiale, tra le figure tecniche più riconosciute della ginnastica ritmica. Zaripova assumerà la guida tecnica in particolare per le atlete Sofia Raffaeli, Anna Piergentili, Veronica Zappaterreni e per il gruppo delle giovani promesse nazionali.

“Oggi è un giorno molto bello – ha detto l’assessore Consoli – perché viene presentata una competizione sportiva importante e di grande rilevanza per la ginnastica ritmica fabrianese, un fiore all’occhiello per lo sport marchigiano a cui appartiene la bravissima Sofia Raffaeli, insignita del Picchio d’oro proprio questa settimana, e altre altrettanto brave atlete quali Anna Piergentili o Veronica Zappaterreni”. La manifestazione di Ancona, ha aggiunto Consoli “è una kermesse importante per la nostra regione. Saranno presenti più di 120 squadre, oltre 800 atleti, 300 tecnici e istruttori, 150 addetti, quindi è un evento molto significativo per la nostra regione e importante a livello nazionale. Faremo sempre il tifo per Sofia Raffaeli e per tutte le ginnaste della Società di Fabriano a cui daremo tutto il sostegno necessario. Siamo convinti che crescere nello sport significa crescere nella vita. Un plauso a tutti coloro che rendono possibili eventi come questo e si adoperano per lo sport che rappresenta un valore aggiunto per il territorio”.

“Il fine settimana ad Ancona – ha dichiarato Facci – rappresenta un appuntamento di grande valore per la nostra disciplina. Con la partecipazione di numerose squadre e l’entusiasmo di un movimento in costante crescita, questo evento segna un passaggio importante verso un 2026 che si preannuncia ricco di sfide e successi. Le nostre atlete, da Sofia Raffaeli alle giovani emergenti, stanno costruendo un percorso di grande qualità che ci rende orgogliosi e ottimisti per il futuro. Fabriano e le Marche continuano a essere un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo della ginnastica italiana, sia per l’attività territoriale che per quella di alto livello”.

Le gare si articoleranno nelle categorie Allieve, Giovanili e Open, coinvolgendo atlete di età compresa tra gli 8 e i 20 anni. Oltre a valorizzare la dimensione individuale della disciplina, il campionato metterà in luce l’importanza del lavoro di squadra, elemento fondamentale per la crescita tecnica e formativa delle giovani ginnaste.

“Questo fine settimana – è intervenuta la campionessa Sofia Raffaeli – le mie compagne saranno impegnate nelle gare di squadra che chiuderanno ufficialmente la stagione e sarò felicissima di essere lì a vederle e a fare il tifo per loro. Oggi viene presentata anche la nostra nuova allenatrice, Amina Zaripova, con cui stiamo lavorando da tre settimane insieme alla società e allo staff tecnico. È un supporto prezioso e stiamo impostando nuovi esercizi e il nuovo programma. Sono molto motivata e non vedo l’ora di mostrare nel 2026 il frutto del lavoro che stiamo costruendo in palestra”. La nuova allenatrice ha aggiunto: “Mi piace molto stare a Fabriano. È una città piccola ma si lavora bene. È una nuova sfida. Le ginnaste sono molto brave e il clima in palestra è buono. Tutto perfetto”.

Il Campionato Nazionale di Insieme Gold per Fabio Luna “è un appuntamento di grande prestigio per la nostra regione. Le Marche, da sempre conosciute per gli atleti e le società sportive, oggi si confermano anche come sede privilegiata per eventi nazionali e internazionali. Accoglieremo circa 800 atlete da tutta Italia, un dato che testimonia il valore della manifestazione e il suo impatto sportivo, economico e di promozione turistica. Un ringraziamento particolare va alla Ginnastica Fabriano, realtà di riferimento della disciplina, e alle sue straordinarie atlete, da Sofia Raffaeli alle molte giovani di talento. Vederle competere in casa sarà un motivo di grande orgoglio per tutto il movimento sportivo marchigiano”.

“Il mio cuore batte per Fabriano – ha detto la consigliera Chiara Biondi – e per la Ginnastica Fabriano. Guardare al futuro significa continuare a sostenere questo percorso, per permettere a sempre più allieve di raggiungere i massimi livelli”. Il consigliere Strano ha espresso soddisfazione per l’evento che questo fine settimana rende Ancona capitale della ritmica.

L’avvio della collaborazione con la nuova allenatrice, Amina Zaripova, ha spiegato Maila Morosin “nasce da un percorso programmatorio avviato oltre un anno fa, necessario per garantire una guida tecnica all’altezza delle nostre ginnaste di livello internazionale. Sofia Raffaeli, bronzo olimpico 2024; Anna Piergentili, medagliata agli Assoluti; Veronica Zappaterreni; e un vivaio di giovani atlete che, sotto la guida di Talisa Torretti e Daria Kozenko, hanno tutte raggiunto la top 8 ai Campionati di Categoria Gold. Avere con noi una figura di eccellenza come Amina Zaripova significa accrescere il valore tecnico delle ginnaste e dello staff che lavorerà al suo fianco, adottando un metodo di lavoro consolidato e riconosciuto a livello internazionale. Questo è possibile grazie al sostegno della Federazione Ginnastica d’Italia, alla vicinanza della Regione Marche e dell’Amministrazione Comunale di Fabriano, oltre al contributo dei Gruppi Sportivi Militari – Fiamme Oro e Aeronautica Militare”. Ha proseguito Morosin: “Siamo profondamente grati che questa conferenza stampa si svolga in Regione. La Ginnastica Fabriano ha un attaccamento fortissimo al proprio territorio: è qui che siamo nati, cresciuti e diventati una realtà sportiva riconosciuta a livello internazionale rendendo Fabriano capitale mondiale della ritmica. Per noi è motivo di grande orgoglio portare i colori della Regione Marche in tutta Italia e nel mondo. Questo legame identitario con il territorio è parte integrante della nostra storia e della nostra missione”.

La Ginnastica Fabriano ha conquistato per otto anni consecutivi il titolo di Campione d’Italia, e nel 2025, con una squadra completamente rinnovata dopo la conclusione del percorso agonistico della capitana Milena Baldassarri, ha ottenuto il titolo di Vice Campione d’Italia, un traguardo straordinario per un gruppo giovanissimo. Risultati che sono il frutto del lavoro impostato negli anni da Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi, che hanno dato i natali a una tradizione agonistica di eccellenza. Un dato storico lo conferma: le due individualiste che hanno rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono entrambe cresciute sportivamente sotto la cupola del Palacesari di Fabriano. “La Società Ginnastica Fabriano attribuisce valore a ogni atleta, dalla più piccola alla più esperta, e pone particolare attenzione al benessere fisico, emotivo e formativo delle proprie ginnaste. Un modello che non esclude nessuno, che cura le basi e che costruisce il futuro partendo dalle ‘piccolissime cose’, perché i grandissimi risultati si ottengono solo quando si è attenti ai dettagli più piccoli. L’identità del lavoro risiede proprio nella convinzione che la cura quotidiana, la precisione e la coerenza pedagogica siano la chiave dei successi più importanti” ha concluso Morosin.