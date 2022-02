Ruggeri (M5S): “Sui destini di Aset il sindaco è in sintonia con la sua maggioranza politica?”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Rispettiamo il dibattito interno del Partito Democratico di Fano, astenendoci dall’esprimere qualsiasi valutazione o commento, ma non possiamo non rilevare che la causa principale della spaccatura che si sta consumando tra le sue componenti è il nodo venuto al pettine in seguito alle iniziative della pesarese Marche Multiservizi ed alla sua proposta di fusione con incorporazione di ASET, che è il gestore dei servizi pubblici locali cui fa riferimento il Comune di Fano. Per questo motivo la questione assume una rilevanza che investe tutta la città”. Così Marta Ruggeri, consigliera e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, interviene nell’acceso dibattito che sta occupando le pagine dei giornali in questi giorni.

“Abbiamo già spiegato che, per il Movimento 5 Stelle, ASET è un presidio fondamentale di autodeterminazione dei cittadini di Fano e degli altri Comuni soci sui beni e sui servizi pubblici che li riguardano direttamente, il servizio idrico e la gestione dei rifiuti in particolare. Riteniamo pertanto indispensabile garantire la sua autonomia e proprietà interamente pubblica, come il Sindaco Seri aveva promesso nel suo programma elettorale e ribadito delle linee programmatiche del suo secondo mandato, e come è stato deliberato dal Consiglio Comunale. Non vorremmo ora che queste promesse cadano di fronte agli interessi di espansione sul territorio del socio privato di Marche Multiservizi, ovvero la bolognese Hera S.p.a., società quotata in borsa cui già fanno riferimento moltissime amministrazioni comunali a guida PD. Alcune aperture, anche da parte del Sindaco, lo fanno temere. Aperture timide, espresse nella consapevolezza che a Fano non esiste una maggioranza politica disposta a seguire questa strada. Ma se il Sindaco avesse cambiato idea su un indirizzo strategico così fondamentale per il futuro di Fano, sarebbe più dignitoso che si dimettesse piuttosto che continuare a barcamenarsi nel tentare di gestire una maggioranza politica che non lo segue, rimettendo le sue decisioni alla valutazione degli elettori”.

Pubblicità

Sul punto Ruggeri vede anche ingerenze politiche estranee alla città: “Il Sindaco di Pesaro è più volte intervenuto per caldeggiare un accordo tra Marche Multiservizi ed ASET che preveda un gestore unico provinciale, proprio mentre Marche Multiservizi preparava la sua proposta di fusione per incorporazione, rimasta una trattativa riservata fino ad oggi. Non per niente si leggono dichiarazioni di alcuni esponenti del PD locale in merito alla possibilità di commissariamento della sezione fanese del partito”.

La linea del Movimento 5 Stelle è chiara, e si pone obiettivi politici ambiziosi. Mentre tutti gli altri attori in gioco si confrontano aspramente sul modo migliore di affrontare le gare per la gestione dei servizi a libero mercato, dandole per scontate, il Movimento 5 Stelle da tempo sostiene che l’unico modo per salvare ASET è l’affidamento “in house”.

Conclude Ruggeri: “Collaboreremo nel territorio ed in Regione con chiunque lavori con noi per costruire sin da ora i presupposti, politici e normativi, per continuare a garantire alla partecipata ASET l’affidamento diretto “in house” del servizio idrico e della gestione dei rifiuti in scadenza nei prossimi anni oppure a rafforzare Aset per le future gare ove sia impossibile garantire il modello in house come per il servizio distribuzione gas”.