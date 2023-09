Runner, camminatori, under. Alla Corrifano fanno festa in 250

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Le dolci colline fanesi sono state teatro, a Gimarra di Fano, della 27esima edizione della gara podistica “Corrifano”, valida quale Campionato regionale Csi Marche e ultimo tassello di una stagione estiva arrivata ormai agli sgoccioli. 250 i partecipanti giunti da varie regioni d’Italia, tra i i quali anche diversi passeggiatori, che hanno preso parte alla settima camminata amatoriale in memoria di Andrea Borgogelli e altrettanti under 18, impegnati in mini circuiti preparati ad hoc dallo staff Csi sulle distanze di 200, 500 e 1.800 metri. Organizzata dal Csi di Fano, la kermesse si è aperta con la presenza di 50 under 17 nelle prove sui 200, 500 e 1.800 metri.

Il successo della gara principale (8.4 km) è andato al 33enne carabiniere Fabio Ercoli di Rio Salso di Tavullia, tesserato per il Circolo Minerva Parma, che ha chiuso la galoppata vincente in 28’33”, seguito, nell’ordine, da Cristian Carboni (Grottini Team Recanati), in 28’40”, Vincenzo Olivotti (Polizia Penitenziaria Pesaro), in 29’34”, Gian Marco Bertini (Fano Corre), in 29’44”, e Fabio Perazzini (Avis Castel San Pietro), in 30’38”.

Tra le donne si è invece imposta la jesina Simona Santini (Circolo Minerva Parma), 12esima assoluta con un crono di 32’39”, sulla compagna di team, la pesarese Laura Giordano, in 34’13”, e quindi Penelope Crostelli (Marotta Mondolfo Run), in 35’19”, Sara Collesi (Fano Corre), in 36’25”, e Francesca Carboni (Fano Corre), in 36’43”.

Nel Trofeo Avis, anch’esso in memoria di Andrea Borgogelli e riservato ai donatori, primo posto per Vincenzo Olivotti, e al femminile, per Valentina Lorenzi (Osteria dei Podisti).

Si sono laureati Campioni regionali Csi Marche: Penelope Crostelli, Alessia Tranfo (Marotta Mondolfo Run), Mirella Baldetti (Marotta Mondolfo Run) e, tra gli uomini, Gian Marco Bertini, Enrico Del Vecchio (Fano Corre), Francesco Berardi (Fano Corre), e Tiziano Pagliari (Fano Corre). Tra i gruppi ha trionfato il Gruppo Podistico “Fano Corre” del presidente Enrico Fabbroni.

La Corrifano 2023 è stata sponsorizzata da Bcc Fano, Farmacia Pierini, ristorante La Perla, Conad Centro San Lazzaro, Running Center, Autoscuola Paoloni e Centro Medico Arcadia.