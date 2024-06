Sabato 22 giugno a Fano il convegno “1000 di questi giorni”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La nuova vita, che nasce, cresce e si forma ma che a volte può essere difficile per chi, per la prima volta, si trova ad accoglierla come genitore. Presentato questa mattina dalla Cooperativa Stamira e dall’Associazione Quokka Fano, con il patrocinio del Comune di Fano, della Regione Marche e dell’Ast Pesaro-Urbino, il progetto “1000 di questi giorni”. Il convegno si terrà sabato 22 giugno alle ore 8.30 presso la casa della Comunità “Don Paolo Tonucci” in Fano e si parlerà del periodo che intercorre dal concepimento al compimento dei 24 mesi di vita (i primi 1000 giorni), delle diverse sfide da affrontare ogni giorno, dello stare bene, delle tecniche e degli strumenti a nostra disposizione per garantire il ben essere e l’armonia di sviluppo. Si affronteranno numerosi argomenti con l’obiettivo di creare rete, divulgare e sensibilizzare per dare sostegno concreto alle famiglie, sempre più sole, proponendo l’assistenza a 360 gradi.

La mattina ci sarà il convegno con l’intervento di diversi relatori, mentre il pomeriggio verrà dedicato lo spazio alle famiglie per consulenze con diversi professionisti nel settore e laboratori a misura dei primi 1000 giorni di vita. Una giornata completamente gratuita per immergerci nel meraviglioso miracolo della vita.

Obiettivi del Convegno

L’obiettivo del convegno è duplice:

Favorire il confronto tra professionisti e servizi territoriali: La giornata permetterà la condivisione di esperienze e conoscenze tra professionisti e servizi territoriali, sia pubblici che privati, coinvolti nella prevenzione e nel supporto alla genitorialità responsiva e allo sviluppo del bambino. Saranno presenti rappresentanti del Presidio Ospedaliero di Fano e di Pesaro, del Consultorio, del Sistema Bibliotecario, dei pediatri e di altri professionisti attivi nei primi 1000 giorni di vita. Sensibilizzare le famiglie del territorio: L’evento informerà le famiglie sulle tematiche trattate e sulle opportunità presenti sul territorio. Durante il pomeriggio, i professionisti saranno disponibili per consulenze gratuite e guideranno workshop dedicati ai genitori in attesa e con bambini fino a 6 anni.

Prospettive future

Questa è la prima edizione del convegno, con l’intento di trasformarlo in un appuntamento annuale per favorire il confronto e la crescita del territorio su queste tematiche fondamentali.

Organizzatori

La Cooperativa Sociale Stamira, con sede a Senigallia e un’operativa a Fano presso l’Istituto Pie Venerini, è una cooperativa no profit di tipo A e B che opera dal 2019 nei settori socio-sanitario, formativo e lavorativo. La cooperativa, presieduta dal Dr. Maurizio Conte con Anna Reginelli come vicepresidente e direttrice amministrativa, si distingue per un approccio olistico che va oltre la semplice cura, abbracciando la presa in carico complessiva della persona.

L’associazione Quokka Fano è nata nel 2022 con l’obiettivo di migliorare il benessere delle famiglie a 360 gradi prestando, tra le diverse attività svolte, grande interesse e sensibilità nei confronti della vita che nasce, cresce e si sviluppa sulle orme dello sviluppo dal concepimento fino alla maggiore età. Presidente dell’associazione è il Dott. Pietro Pio Pignatelli; Vicepresidente la Dr.ssa Bernadetta Villani.

