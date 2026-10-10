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Pesaro – Alla vigilia della Giornata Mondiale della Menopausa, il 17 ottobre, dalle 10 alle 12, il salone Metaurense della Prefettura di Pesaro Urbino ospiterà il convegno dal titolo “Salute e Benessere nel ciclo di vita della donna: una sfida per la società contemporanea”.

L’evento, promosso da Confcommercio Marche Nord, rappresenta un momento di riflessione strategica che vede la collaborazione sinergica di tre importanti realtà associative del territorio: il gruppo Bellezza, Salute e Benessere, il gruppo Terziario Donna e l’associazione 50&Più.

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Il convegno è stato presentato presso la sede di Confcommercio.

“L’iniziativa – ha esordito la presidente di Bellezza, Salute e Benessere Stella Scarpa – è il risultato di un lavoro di squadra straordinario. Nasce con l’obiettivo di superare i tabù legati alle fasi di cambiamento biologico della donna, analizzandole non come una criticità, ma come una fase di rinascita consapevole. Non sarà un semplice convegno, ma una vera e propria presa di posizione. La scelta della data non è casuale: ci collochiamo alla vigilia della Giornata Mondiale della Menopausa. Abbiamo voluto che questo evento fosse il nostro contributo attivo, scientifico e culturale a una ricorrenza che troppo spesso viene relegata in secondo piano, mentre meriterebbe un posto centrale nel dibattito. Il convegno sarà un cantiere di idee. La scelta di una sede istituzionale come la Prefettura sottolinea la volontà di dare il giusto peso di ‘salute pubblica’ a tematiche che devono uscire dalla sfera privata per entrare nelle agende di welfare locale”.

Il convegno sarà introdotto dalla presidente Scarpa e da un panel che vedrà coinvolta la stessa assieme a Claudia Parmeggiani, presidente di Terziario Donna, e Patrizia Caimi, presidente di 50&Più.

“La salute femminile – ha proseguito Parmeggiani – è un pilastro fondamentale che incide sulla qualità della vita, sulla produttività lavorativa e sul benessere dell’intera comunità. Crediamo molto in questo tipo di iniziative e crediamo sia importante che il convegno sia fatto ogni anno anche per parlare degli obiettivi raggiunti”.

“Argomenti come la salute e il benessere – ha evidenziato Caimi – sono sempre al centro delle nostre attività. Collaboriamo con molto piacere al convegno che rappresenta un momento di confronto e approfondimento importante”.

Alla presentazione sono intervenute, inoltre, Nada Sabra, Biologa Nutrizionista esperta in menopausa, e Federica Ugolini, Psicologa e Psicoterapeuta, che declineranno il tema da un punto di vista scientifico e multidisciplinare, insieme a Leone Condemi, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia di Urbino e Ginecologo Oncologo.

“L’obiettivo – hanno concluso gli organizzatori – è stimolare un dialogo costruttivo che metta la salute e il benessere della donna al centro delle strategie di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio”. L’evento, data la natura della sede, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di protocollo e sicurezza, con accesso riservato previa conferma nominativa.

Per informazioni e contatti stampa: ufficiostampa@ascompesaro.it; segreteria@ascompesaro.it

Segreteria Stella Scarpa (Presidente Bellezza Salute Benessere): 329 771 8776/ segreteria@esteticamentestella.it