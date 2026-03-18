SCD Alma Juventus Fano, entusiasmo e affiatamento alla presentazione della nuova stagione

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Fano (PU) – Orgoglio per un’attività quasi cinquantennale, senso di appartenenza, sani principi, spirito di squadra, amore per il ciclismo e voglia di continuare a far crescere i propri giovani sotto il profilo umano oltre che sportivo. Sono questi i concetti che hanno caratterizzato l’apertura della stagione 2026 della SCD Alma Juventus Fano, che in un clima carico di entusiasmo ha presentato squadre e staff di fronte al numeroso e partecipe pubblico intervenuto. Assente il presidente Graziano Vitali per un viaggio di lavoro all’estero, ne ha fatto le veci prendendo per primo la parola il vicepresidente Fabio Francolini. Dopo il suo apprezzato discorso introduttivo, chiuso coi doverosi ringraziamenti alla Cooperativa Tre Ponti per la generosa ospitalità, al microfono, sotto la puntuale conduzione del consigliere arancio-aragosta Domenico Longarini, si sono poi avvicendati per i saluti di rito il presidente del Comitato Regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana Massimo Romanelli e l’assessore allo Sport, al Turismo ed ai Grandi Eventi del Comune di Fano Alberto Santorelli. Romanelli e Santorelli hanno speso parole di elogio per chi, adoperandosi con passione e competenza all’interno della SCD Alma Juventus Fano o dando il proprio contributo in termini di sponsorizzazione (un aiuto imprescindibile che consente di non far pagare rette agli atleti e di organizzare anche iniziative educative collaterali) attraverso le proprie aziende, rende possibile a ragazze e ragazzi del nostro territorio la pratica di questa affascinante e formativa disciplina sportiva. Va evidenziato, peraltro, che la società arancio-aragosta non annovera solamente tesserati di Fano, bensì provenienti anche dal resto della provincia e da Ancona. Inoltre, diversi suoi ex atleti, dopo essersi ritirati dall’agonismo, hanno assunto altri ruoli nella SCD Alma Juventus con un sentimento di riconoscenza e con la voglia di trasmettere alle nuove generazioni quanto essi stessi hanno appreso. Successivamente è toccato al decano dei dirigenti ed allenatori fanesi Giovanni Ambrosini snocciolare, col supporto in grafica dell’altro consigliere Mauro Guidi, la composizione delle categorie Giovanissimi, Esordienti ed Allievi. Le ultime due debutteranno già domenica prossima, 22 marzo, a Cadelbosco di Sopra (RE), mentre i più piccoli il 4 aprile a Villa Ceccolini (PU). Di seguito, gli organigrammi completi:

Allievi (15-16 anni) – Atleti: Pietro Brancati, Tommaso Cardellini, Luca Conti, Kevin Piccioli, Mattia Pierotti, Federico Pogliaghi, Massimo Ranieri, Simone Ringhini, Martino Scarselli. Direttori sportivi: Filippo Beltrami, Gabriele Gorini. Accompagnatori: Stefano Aluigi, Mauro Guidi, Savino Santoro.

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Esordienti (13-14 anni) – Atleti: Sami Dahani, Nico Fossa, Davide Giannetti, Nicola Romani, Giulio Roscini, Riccardo Violini, Pietro Staffolani. Direttore sportivo: Samuele Mancinelli. Accompagnatore: Carlo Beciani.

Giovanissimi (7-12 anni) – Atleti: G1 Nicolò Dominici, Francesco Baldarelli; G2 Olimpia Giancarli, Emanuele Gentile, Gabriele Cerioni, Federico Lepretti, Alberto Costanzi; G3 Federico Guarini, Diego Roscini, Stefano Mazzarella, Matteo Eusebi; G4 Ginevra Agostini, Nicholas Vegliò, Mattia Cassiani; G5 Filippo Marraffa, Alberto Galletto; G6 Eugenio Binda, Davide Leonardi, Tommaso Dominici, Riccardo Cerioni, Marco Ringhini. Direttori sportivi: Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna. Allenatori: Sara Gorini, Alessio Beciani, Alessandro Ceccolini, Nicola Maglione, Diego Pierini, Massimo Mencarelli.

Società e collaboratori – Presidente: Graziano Vitali; Vicepresidenti: Fabio Francolini, Stefano Uguccioni; Consiglieri: Carlo Beciani, Michele Sgherri, Stefano Aluigi, Mauro Guidi, Domenico Longarini; DS: Giuseppe Nicoloso; Biomeccanico: Matteo Belli, Nutrizionista: Maria Cecilia Belli; Fisioterapista: Davide Diamantini; Psicologo dello Sport: Giacomo Maranello; Sito Web (scdalmajuventusfano.it): Giovanni Blasi; Addetto Stampa: Massimiliano Barbadoro.