Scuola e ambiente: 200 studenti in visita agli impianti MMS a marzo

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Pesaro – Continuano le attività di educazione ambientale promosse da Marche Multiservizi nelle scuole del territorio grazie a lezioni in Aula e visite agli impianti. Solo nell’ultimo mese, in particolare, oltre 200 studenti hanno visitato gli impianti gestiti da MMS. Il depuratore di Borgheria a Pesaro, il potabilizzatore di San Francesco a Colli al Metauro e i Centri di Raccolta Differenziati sparsi per il territorio hanno aperto le proprie porte per permettere ai giovani delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, di approfondire la conoscenza dei processi legati alla gestione sostenibile delle risorse.

Nelle ultime settimane nell’ambito del progetto portato avanti con il Centro di educazione ambientale della Provincia sono state organizzate tre visite ai Centri di Raccolta di Sassocorvaro-Auditore, Vallefoglia e Pesaro a cui hanno partecipato le classi rispettivamente dell’istituto omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro-Auditore (primaria), dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II° di Vallefoglia (secondaria primo grado) e dell’istituto comprensivo Leopardi di Pesaro (secondaria primo grado). Altre quattro classi, per un centinaio di studenti, dell’istituto di istruzione superiore Cecchi di Pesaro hanno invece visitato il depuratore di Borgheria a Pesaro mentre una classe dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi di Colli al Metauro è stata accompagnata in un tour guidato del potabilizzatore di San Francesco.

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Gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare tutti gli impianti accompagnati da tecnici ed esperti del settore che ne hanno illustrato in modo chiaro e coinvolgente il funzionamento. Durante la visita i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le fasi del processo di potabilizzazione dell’acqua, del trattamento delle acque reflue e hanno potuto comprendere l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.

“L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione che Marche Multiservizi porta avanti nelle scuole del territorio che ogni anno coinvolge più di mille studenti e decine di

istituti con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e sostenibili tra le nuove generazioni – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Tra i temi affrontati: il risparmio idrico, la riduzione degli sprechi, la raccolta differenziata e l’uso consapevole delle risorse. Attraverso esperienze concrete gli studenti possono acquisire maggiore consapevolezza sull’impatto delle proprie azioni quotidiane e sull’importanza di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. L’azienda conferma così il proprio impegno nella diffusione della cultura della sostenibilità, investendo nella formazione dei cittadini di domani e favorendo un dialogo diretto con il territorio”.