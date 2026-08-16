Siccità e guasto all’acquedotto: aggiornamenti e 6 punti di rifornimento

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Pesaro – Dopo le due rotture di ieri e di venerdì, questa mattina si è verificata una terza rottura all’acquedotto principale, in zona Belgatto, un’area lontana diversi chilometri dalle precedenti. Anche in questo caso il guasto è riconducibile alla forte siccità che sta interessando il territorio e alla conseguente contrazione del terreno, che esercita una forte pressione sulle condotte. Tra la tarda serata di ieri e questa mattina, a seguito della riparazione della seconda rottura, l’acqua stava tornando a scorrere nei rubinetti. Purtroppo, la nuova rottura, verificatasi nella mattinata odierna, ha causato un’ulteriore interruzione del servizio. Tutte le squadre di Marche Multiservizi continuano a lavorare senza sosta per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile.

È stato aperto il Centro Operativo Comunale. È stata convocata una riunione presieduta dal Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco d’intesa con il sindaco Andrea Biancani e a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti. Al termine, dopo aver analizzato la situazione di carenza idrica in provincia e aver verificato che il Comune più colpito è quello di Pesaro, sono stati stabiliti, sulla base del piano proposto dal Comune, sei punti per il rifornimento di acqua potabile e di acqua non potabile nel territorio comunale di Pesaro, con 11 autobotti a cui se ne aggiungerà un’altra che andrà a rifornire le strutture sociosanitarie. In ciascuno è presente il personale del gruppo comunale di Protezione civile e di Marche Multiservizi per supportare i cittadini nel rifornimento dell’acqua. Le zone in cui i cittadini possono rifornirsi (portando dei contenitori) sono le seguenti:

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– Al campus scolastico sono presenti 2 autobotti con acqua potabile e 1 di acqua non potabile;

– in piazzale Primo Maggio (davanti all’autofficina) è attiva 1 autobotte con acqua potabile;

– in piazza Alfieri è presente un’autobotte con acqua potabile e nel pomeriggio arriverà un’autobotte con acqua non potabile;

– a Candelara è attiva un’autobotte di acqua potabile nel parcheggio davanti alla chiesa;

– a largo Ascoli Piceno (nel parcheggio dietro il negozio Fidomania) è attiva un’autobotte di acqua potabile a cui nel pomeriggio si aggiungerà una di acqua non potabile;

– in piazzale Carducci a conclusione del mercato (dopo le 14) verranno attivate due autobotti: una di acqua potabile ed una di acqua non potabile.

L’Amministrazione comunale, per supportare i cittadini più fragili, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di acqua potabile. Per farne richiesta è necessario telefonare al numero 0721.387616 del gruppo comunale delle Protezione civile che effettuerà le consegne. Rimane attivo il numero verde di Marche Multiservizi 800.894.406 a cui è possibile chiamare per ricevere ulteriori informazioni e segnalazioni dal personale.

Oltre a Marche Multiservizi, al Centro operativo comunale, alla Protezione civile comunale e alla Polizia locale sono coinvolte tutte le Forze dell’ordine e verrà anche messa a disposizione un’autobotte dai Vigili del fuoco e tre dalla Protezione civile regionale.