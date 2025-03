Sicurezza, Saltamartini: “Come Regione investiti 2milioni per dotazioni polizia locale”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Abbiamo investito quasi 2milioni di euro per implementare le dotazioni strumentali della polizia locale delle Marche (1.904.055,78 euro) e 220.000 euro per garantire un maggiore controllo delle aree più sensibili del territorio regionale, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e devianza, siglando patti per la sicurezza urbana con le Prefetture di Fermo e di Macerata e con le amministrazioni comunali”. Lo ha ricordato nell’Aula del Consiglio regionale il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Marche, Filippo Saltamartini, in risposta alle opposizioni.

Nel ricordare che l’ordine e la sicurezza pubblica sono materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre le Regioni esercitano le loro competenze in materia polizia amministrativa locale, Saltamartini ha detto “lavoriamo per difendere e garantire i livelli di sicurezza nella nostra regione per questo intendiamo rivendicare dal Ministero dell’Interno l’invio del personale necessario a garantire le giuste dotazioni degli organici delle forze dell’ordine. Nelle Marche il fabbisogno di personale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza è sottostimato, perché siamo una delle regioni più sicure” ha aggiunto, sottolineando la necessità di “potenziare il sistema di prevenzione dei reati” e l’impegno della Giunta in direzione di “questo tema per noi prioritario”.

