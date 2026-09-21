Sicurezza sul lavoro: la Uil Marche porta gli studenti di Pesaro a teatro

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Pesaro – “185” non è un numero qualunque. Nel 2021 Luana D’Orazio fu la 185esima vittima sul lavoro di quell’anno e oggi è il titolo di uno spettacolo teatrale chiamato a far riflettere su lavoro, sicurezza e dignità. Domani, martedì 22 settembre alle 10, si aprirà il sipario del teatro Sperimentale di Pesaro per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori pesaresi nell’ambito di un’iniziativa organizzata dalla Uil Marche.

Sarà presente anche Emma Marrazzo, la mamma di Luana, e con lei Ivana Veronese, segretaria nazionale UIL, Paolo Andreani, segretario generale nazionale UILTuCS, Daniela Piras, segretaria generale nazionale UILTEC, e Claudia Mazzucchelli, segretaria generale UIL Marche per una tavola rotonda dedicata a un fenomeno “che non può più essere derubricato a semplice adempimento, la sicurezza deve essere considerata come elemento imprescindibile dell’organizzazione del lavoro” dicono dalla Uil Marche.

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Nelle Marche, nei primi 7 mesi dell’anno, si è registrata una media di circa 47 infortuni al giorno (10.134, 1% in più rispetto al 2025). Tredici, le morti. “Un bilancio inaccettabile – dicono dalla Uil Marche – e per questo continuiamo il nostro impegno con la campagna “Zero morti sul lavoro”, per diffondere la cultura della sicurezza, a partire dalla scuola, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Crediamo che questa iniziativa possa unire testimonianza e confronto sindacale per riportare al centro il valore della persona”.