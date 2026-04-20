Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global

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Ancona – Le Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un sistema produttivo coeso, capace di portare sui mercati internazionali non solo eccellenze ittiche, ma un modello integrato fondato su qualità, tracciabilità, trasformazione e sostenibilità.

La partecipazione della Regione Marche segna un cambio di passo: non più una semplice presenza istituzionale, ma una strategia di implementazione del posizionamento competitivo per le imprese attraverso la creazione di relazioni e nuove opportunità per l’intero territorio regionale.

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“Seafood Expo Global è per le Marche un’occasione strategica per consolidare il profilo internazionale di una filiera che rappresenta un asset importante dell’economia regionale e una componente dell’identità del nostro territorio – dichiara il Vicepresidente e Assessore alla Pesca della Regione Marche, Enrico Rossi – In un contesto di mercato altamente qualificato e con una presenza costruita, vogliamo rafforzare le azioni di matching, B2B e networking tra le aziende marchigiane e importatori, distributori e operatori Ho.Re.Ca., anche grazie al lavoro della Camera di Commercio Italiana a Barcellona, e per presentare il Sistema Marche come una proposta unitaria, credibile e riconoscibile. Il focus concreto della missione è incrementare relazioni e opportunità per le imprese e l’intero territorio. Lo facciamo in due modi: con la presentazione del 21 aprile, che racconta il Sistema Marche anche attraverso il progetto europeo BRAVE e valorizza il legame tra tutela degli ecosistemi marini, qualità delle acque, sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura e qualità delle produzioni ittiche marchigiane. E con l’iniziativa del 22 aprile, concepita come occasione di networking e di racconto enogastronomico delle risorse ittiche marchigiane, in collegamento con le eccellenze vitivinicole e territoriali della regione. È così che la Regione interpreta questa presenza: rafforzare le relazioni tra le nostre imprese e i mercati di riferimento, trasformando la qualità delle produzioni in opportunità e sviluppo per l’intero territorio”.

Protagoniste della missione sono dieci aziende marchigiane unite nel ‘Sistema Marche’, una filiera strutturata, solida e capace di rispondere alle sfide globali. Amati S.r.l., Troticoltura Cherubini S.n.c., Co.Ge.Vo. Ancona Consorzio A.r.l., Copemo Soc. Coop., I.C.I. S.r.l., Mare Più S.r.l., Newcopromo S.r.l., NFS S.r.l., Troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola, Skalo S.p.A. rappresentano un sistema produttivo capace di coniugare qualità, specializzazione, affidabilità e legame con il territorio.

La Regione Marche svolge un ruolo di regia, facilitando connessioni tra imprese, stakeholder e partner europei. Tra i momenti chiave della partecipazione figurano incontri B2B e appuntamenti mirati, che vedranno le imprese marchigiane confrontarsi direttamente con buyer selezionati, sia internazionali che spagnoli, oltre che con la stampa di settore.

La presenza si inserisce in una visione più ampia legata al ruolo delle Marche nella filiera ittica, nella Blue Economy e nella cooperazione europea, temi al centro dell’iniziativa “Sistema Marche. Seafood and Blue Economy: qualità, competenza e sostenibilità dall’Adriatico ai mercati internazionali”, in programma durante la mattinata di martedì 21 nel Padiglione Italia curato dal Masaf. A seguire, nella giornata del 22, si terrà un nuovo momento di networking volto alla conoscenza e alla valorizzazione della cucina ittica marchigiana alla presenza di stakeholder e della stampa internazionale di settore.

Un’occasione strategica per raccontare il valore distintivo delle Marche: un equilibrio tra natura e lavoro, dove la qualità nasce da processi controllati, competenze industriali avanzate e attenzione concreta alla sostenibilità.

Con questa partecipazione, la Regione Marche rafforza il proprio ruolo di accompagnamento alle imprese nei percorsi di internazionalizzazione e consolida la propria reputazione nel settore ittico globale, puntando su identità, innovazione e visione strategica.