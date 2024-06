Sky Calciomercato L’Originale, da domenica arrivano in città Bonan, Fayna e Condò

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Fano e la Regione Marche sono pronte a finire sotto i riflettori di Sky Sport. Da domani in città sono attesi i primi volti noti della trasmissione Calciomercato L’Originale che trasmetterà dall’ex chiesa di San Francesco in diretta da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, dalle 23 alle 24. Attesi nel primo pomeriggio di domenica Alessandro Bonan, Fayna e Paolo Condò che seguiranno da vicino tutto l’allestimento dell’ex chiesa di San Francesco. Dalle 21.30 circa e fino alle 24 si svolgeranno le prove di illuminazione e della diretta.

Lunedì l’arrivo anche degli altri personaggi: Beppe Bergomi, Lorenzo Minotti, Gianluca Di Marzio, che saranno i protagonisti della prima trasmissione di lunedì 3 giugno. Nella mattina di lunedì i protagonisti del programma sono attesi ai Bagni Carlo mentre nel pomeriggio visiteranno alcune tra le aziende più innovative della città. La sera cena con i prodotti tipici marchigiani prima di andare nell’ex chiesa di San Francesco per la diretta. Gianluca Di Marzio, invece, lunedì si collegherà (sempre tra le 23 e le 24) dai giardini del Pincio e dalla MeMo.

Ogni giorno sono previsti anche due collegamenti in diretta con il Tg di Sky Sport 24, il primo tra le 19 e le 19,30 il secondo tra le 20,30 e le 21. Per partecipare come pubblico è necessario prenotarsi attraverso il sito di comunicasrl.net in caso di pioggia la trasmissione andrà in onda dalla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana ma senza la partecipazione del pubblico. Ricordiamo che la trasmissione Calciomercato L’Originale sarà a Fano grazie al contributo della Regione Marche, attraverso Atim, Comune di Fano e Camera di Commercio delle Marche.

Il coordinamento è di Comunica Media Agency.